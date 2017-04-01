Fenerbahçe 56-Real Madrid 61

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines Euroleague 29. hafta maçında İspanyol temsilcisi Real Madrid’e konuk oldu. Wizink Center’da oynanan mücadeleden sarılacivertliler 61-56 mağlup ayrıldı.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, Real Madrid’i gerek galibiyetinden gerekse sezon boyunca yaptıklarından dolayı kutladığını söyledi. En iyi şekilde oynayıp kazanmaya çalıştıklarını dile getiren Obradovic, "Özellikle savunma olmak üzere iyi de oynadık. Ama maçta rakibimize üstünlük sağladığımızda, hücumumuz iyi değildi. En önemli anlarda hata yaptık." ifadelerini kullandı.1. Çeyrek: 20-16 (Real Madrid)2. Çeyrek: 16-9 (Fenerbahçe)3. Çeyrek: 19-11 (Real Madrid)4. Çeyrek: 13-13