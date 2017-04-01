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01 Nisan 2017 Cumartesi 07:09

Fenerbahçe 56-Real Madrid 61

 Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines Euroleague 29. hafta maçında İspanyol temsilcisi Real Madrid’e konuk oldu.

Fenerbahçe 56-Real Madrid 61
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Fenerbahçe 56-Real Madrid 61
   Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines Euroleague 29. hafta maçında İspanyol temsilcisi Real Madrid’e konuk oldu. Wizink Center’da oynanan mücadeleden sarılacivertliler 61-56 mağlup ayrıldı.
    Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, Real Madrid’i gerek galibiyetinden gerekse sezon boyunca yaptıklarından dolayı kutladığını söyledi. En iyi şekilde oynayıp kazanmaya çalıştıklarını dile getiren Obradovic, "Özellikle savunma olmak üzere iyi de oynadık. Ama maçta rakibimize üstünlük sağladığımızda, hücumumuz iyi değildi. En önemli anlarda hata yaptık." ifadelerini kullandı.
Çeyrek Skorları:
1. Çeyrek: 20-16 (Real Madrid)
2. Çeyrek: 16-9 (Fenerbahçe)
3. Çeyrek: 19-11 (Real Madrid)
4. Çeyrek: 13-13
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Anahtar Kelimeler
FenerbahçeReal Madrid
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