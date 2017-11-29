Fenerbahçe 6-Adana Demirspor 0

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçında Adana Demirspor’u konuk etti. Alper Potuk’un hattrick yaptığı maçta sarılacivertliler sahadan 6-0 galip ayrıldı ve tur için önemli bir avantaj elde etti.

Bu maçın rövanşı 12-13-14 aralık tarihlerinin birinde Adana’da oynanacak. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan maçta Fenerbahçe'nin gollerini 23. 51. ve 65. dakikalarda Alper, 26. dakikada Janssen, 45. dakikada Hasan Ali Kaldırım ve 90. dakikada Ahmethan Köse (P) attı.

23. dakikada Oğuz Kağan’ın pasında Şener sağdan içeri hareketlendi. Şener’in içeri çevirdiği topu Alper, ağlara gönderdi. 1-0 26. dakikada Janssen ile fark 2’ye çıktı. Ceza alanı önünde topla buluştuktan sonra rakibinden kurtulan Hollandalı oyuncu, ceza alanı içinden şutunu çıkardı. Janssen’in yerden yaptığı sert vuruşla top ağlarla buluştu. 2-0 45. dakikada soldan içeri giren Valbuena ortasını çıkardı. Hasan Ali Kaldırım kafayla topu ağlara gönderdi.

51. dakikada Mehmet Ekici sakatlığı sebebiyle yerime aatif’a bıraktı. 52. dakikada sağdan Valbuena’nın kullandığı serbest vuruşta M.Topal ceza alanı içinde kafayı vurdu. Kaleci Kurtuluş’un güçlükle çıkardığı topu, Alper kafayla ağlara gönderdi. 4-0 66. dakikada Janssen’in ara pasında soldan içeri giren Valbuena pasını çıkardı. Alper’in düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu. Alper kendisinin üçüncü, takımının beşinci golünü attı. 5-0 68. dakikada Alper’in yerine Ahmethan oyuna girerken, Valbuena ise yerini Dirar’a bıraktı. 88. dakikada Joseph, Ahmethan’a ceza alanı içinde faul yaptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Adana Demirsporlu oyuncu ikinci sarıdan kırmızı kart gördü 90. dakikada Ahmethan topu penaltı vuruşundan ağlara gönderdi. 6-0