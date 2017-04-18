 Fenerbahçe 71 - Panathinaikos 58

Fenerbahçe erkek basketbol takımı bu akşam Yunanistan'ın en ateşli seyircilerine sahip panathinaikos’la karşılaştı. Euroleague Play - Off serisinde Panathinaikos ile karşılaşan Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 42-28 kaybetti.
İkinci yarı sahada üstünlüğü tamamen ele alan sarılacivertliler maçı 71-58 kazanarak büyük avantaj yakaladılar.
1. çeyrek Panathinaikos-Fenerbahçe: 15-16
2. çeyrek Panathinaikos-Fenerbahçe: 27-12
İlk Yarı Sonucu Panathinaikos-Fenerbahçe: 42-28
3. çeyrek Panathinaikos-Fenerbahçe: 50-48
4. çeyrek Panathinaikos-Fenerbahçe: 58-71
Maç Sonucu Panathinaikos-Fenerbahçe: 42-28