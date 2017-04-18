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18 Nisan 2017 Salı 22:39

Fenerbahçe 71 - Panathinaikos 58

  Fenerbahçe erkek basketbol takımı bu akşam Yunanistan'ın en ateşli seyircilerine sahip panathinaikos’la karşılaştı.

Fenerbahçe 71 - Panathinaikos 58
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 Fenerbahçe 71 - Panathinaikos 58
   Fenerbahçe erkek basketbol takımı bu akşam Yunanistan'ın en ateşli seyircilerine sahip panathinaikos’la karşılaştı. Euroleague Play - Off serisinde Panathinaikos ile karşılaşan  Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 42-28 kaybetti.
   İkinci yarı sahada üstünlüğü tamamen ele alan sarılacivertliler maçı 71-58 kazanarak büyük avantaj yakaladılar.

 1. çeyrek Panathinaikos-Fenerbahçe: 15-16 
 2. çeyrek Panathinaikos-Fenerbahçe: 27-12
İlk Yarı Sonucu Panathinaikos-Fenerbahçe: 42-28
3. çeyrek Panathinaikos-Fenerbahçe: 50-48
4. çeyrek Panathinaikos-Fenerbahçe: 58-71
Maç Sonucu Panathinaikos-Fenerbahçe: 42-28
 
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Anahtar Kelimeler
FenerbahçePanathinaikos
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