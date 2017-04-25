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25 Nisan 2017 Salı 22:23

Fenerbahçe  79-Panathinaikos 61

  Fenerbahçe-Panathinaikos serisinin üçüncü maçında da sarılacivertliler rakibine sanş tanımadı.

Fenerbahçe  79-Panathinaikos 61
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Fenerbahçe  79-Panathinaikos 61

   Fenerbahçe-Panathinaikos serisinin üçüncü maçında da sarılacivertliler rakibine sanş tanımadı ve 3.kez üst üste Final-Four'a kalarak bir rekora imza attı.. Fenerbahçe Panathinaikos'un sahası OAKA Arena'da iki maçı da kazanıp büyük bir avantajla İstanbul'a dönmüştü. Sarı-Lacivertliler normal sezonun ardından Obradovic’in eski takımı Panathinaikos’la eşleşmişti. Fenerbahçe, Panathinaikos’u iki maçta da hezimete uğratarak tarihi bir zaferle, çeyrek final serisinde 2-0 öne geçip Final-Four yolunda büyük bir adım attı.


      Seri galibiyetlerine İstanbul’da da devam eden Fenerbahçe seride durumu 3-0 yaptı ve bir üst tura 3 yıl üst üste Final-Four'a kalma başarısının altına imzasını attı.
                             1.Periyot         2.Periyot      3.Periyot        4.Periyot
Fenerbahçe              18                    37                 52                 79
Panathinaikos           17                    30                 42                 61

Fenerbahçe - Panathinaikos ilk yarı sonucu: 37-30

    Fenerbahçe Koçu Zeljko Obradovic, maçın başlamasına 13 dakika kala sahaya girdi. Sarı lacivertli taraftarların tamamı Obra'yı ayağa kalkarak alkışladı. Obradovic de alkışlara aynı şekilde karşılık verdi. Sonrasında taraftarlar uzun süre Obradovic lehine tezahüratlarda bulundu. 
   Konuk Panathinaikos, tam 5 yıldır İstanbul'da gelip gelmeyi başaramadı. Yunan ekibi ayrıca THY Euroleague'de play-off'ta çıktığı son 7 maçını kaybetti.

 
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PanathinaikosFenerbahçe
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