Fenerbahçe 79-Panathinaikos 61

Fenerbahçe-Panathinaikos serisinin üçüncü maçında da sarılacivertliler rakibine sanş tanımadı ve 3.kez üst üste Final-Four'a kalarak bir rekora imza attı.. Fenerbahçe Panathinaikos'un sahası OAKA Arena'da iki maçı da kazanıp büyük bir avantajla İstanbul'a dönmüştü. Sarı-Lacivertliler normal sezonun ardından Obradovic’in eski takımı Panathinaikos’la eşleşmişti. Fenerbahçe, Panathinaikos’u iki maçta da hezimete uğratarak tarihi bir zaferle, çeyrek final serisinde 2-0 öne geçip Final-Four yolunda büyük bir adım attı.Seri galibiyetlerine İstanbul’da da devam eden Fenerbahçe seride durumu 3-0 yaptı ve bir üst tura 3 yıl üst üste Final-Four'a kalma başarısının altına imzasını attı.1.Periyot 2.Periyot 3.Periyot 4.PeriyotFenerbahçe 18 37 52 79Panathinaikos 17 30 42 61Fenerbahçe - Panathinaikos ilk yarı sonucu: 37-30Fenerbahçe Koçu Zeljko Obradovic, maçın başlamasına 13 dakika kala sahaya girdi. Sarı lacivertli taraftarların tamamı Obra'yı ayağa kalkarak alkışladı. Obradovic de alkışlara aynı şekilde karşılık verdi. Sonrasında taraftarlar uzun süre Obradovic lehine tezahüratlarda bulundu.Konuk Panathinaikos, tam 5 yıldır İstanbul'da gelip gelmeyi başaramadı. Yunan ekibi ayrıca THY Euroleague'de play-off'ta çıktığı son 7 maçını kaybetti.