Fenerbahçe 80-Panathinaikos 75

Fenerbahçe, Euroleague Play - Off maçı ikinci karşılaşmasında Panathinaikos ile OAKA Arena'da karşılaştı. Panathinaikos - Mücadelenin ilk periyodu 20-22, devresi ise 43-45 sona erdi.Maçın ikinci yarısında da başarılı bir oyun çıkaran sarılacivertliler maçı 80-75 kazanarak seriyi 2-0 'a getirdi.Fenerbahçe artık evinde oynayacağı iki maçtan birini kazanması yeterli olacak.1.Periyot Panathinaikos 20-Fenerbahçe 222.Periyot Panathinaikos 43-Fenerbahçe 453.Periyot Panathinaikos 59-Fenerbahçe 634.Periyot Panathinaikos 75-Fenerbahçe 80