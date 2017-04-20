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20 Nisan 2017 Perşembe 22:45

Fenerbahçe 80-Panathinaikos 75

 Fenerbahçe, Euroleague Play - Off maçı ikinci karşılaşmasında Panathinaikos ile OAKA Arena'da karşılaştı.

Fenerbahçe 80-Panathinaikos 75
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Fenerbahçe 80-Panathinaikos 75
   Fenerbahçe, Euroleague Play - Off maçı ikinci karşılaşmasında Panathinaikos ile OAKA Arena'da karşılaştı. Panathinaikos -  Mücadelenin ilk periyodu 20-22, devresi ise 43-45 sona erdi.
   Maçın ikinci yarısında da başarılı bir oyun çıkaran sarılacivertliler maçı 80-75 kazanarak seriyi 2-0 'a getirdi.Fenerbahçe artık evinde oynayacağı iki maçtan birini kazanması yeterli olacak.

1.Periyot  Panathinaikos 20-Fenerbahçe 22
2.Periyot  Panathinaikos 43-Fenerbahçe 45
3.Periyot  Panathinaikos 59-Fenerbahçe 63
4.Periyot  Panathinaikos 75-Fenerbahçe 80


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PanathinaikosFenerbahçe
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