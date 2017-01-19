Fenerbahçe 84 Panathinaikos 63

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines Euroleague 18. hafta maçında Panathinaikos’u 84-63 yendi.İlk yarısı 44-25 Fenerbahçe'nin lehine biten karşılaşmada sürekli maçı önde götüren sarılacivertliler 11.ci galibiyetini aldılar.Bu akşam saat 20.30’da Fenerbahçe Ülker Sprts Arena’da oynananan karşılaşma1.periyot 2.Periyot 3.Periyot 4.Periyot Maç SonucuFenerbahçe 27 17 16 24 84Panathinaikos 16 12 17 18 63Fenerbahçe-Panathinaikos maçı, Zeljko Obradovic’in Fenerbahçe Başantrenörü olarak 100. Euroleague müsabakasına çıktı.İki takım arasında oynanan maçlara bakacak olursak;Fenerbahçe, rakibiyle 2000 yılından bugüne dek oynadığı 13 maçta 4 galibiyet elde etti.Euroleague 2016-2017 sezonu 12. haftasında Atina’da oynanan maç, Yunan temsilcisinin 81-70 üstünlüğüyle noktalandı. Bu mücadelede Fenerbahçe’de James Nunnally’nin 21 sayısı, galibiyet için yeterli olmadı. Panathinaikos’ta ise Nick Calathes 16 sayı, 11 asist, 8 ribaund ve 5 top çalma ile maçın en değerli ismi oldu.