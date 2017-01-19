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19 Ocak 2017 Perşembe 20:49

Fenerbahçe 84 Panathinaikos 63

  Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines Euroleague 18. hafta maçında Panathinaikos’u 84-63 yendi.

Fenerbahçe 84 Panathinaikos 63
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Fenerbahçe 84  Panathinaikos 63
   Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines Euroleague 18. hafta maçında Panathinaikos’u 84-63 yendi.İlk yarısı 44-25 Fenerbahçe'nin lehine biten karşılaşmada sürekli maçı önde götüren sarılacivertliler 11.ci galibiyetini aldılar.
   Bu akşam saat 20.30’da Fenerbahçe Ülker Sprts Arena’da oynananan  karşılaşma 
                          1.periyot           2.Periyot            3.Periyot          4.Periyot     Maç Sonucu
Fenerbahçe          27                       17                     16                     24                84
Panathinaikos      16                       12                      17                    18                 63
          Obradoviç’in 100.Euroluegue maçı
Fenerbahçe-Panathinaikos maçı, Zeljko Obradovic’in Fenerbahçe Başantrenörü olarak  100. Euroleague müsabakasına çıktı. 





 
  İki takım arasında oynanan maçlara bakacak olursak;
   Fenerbahçe, rakibiyle 2000 yılından bugüne dek oynadığı 13 maçta 4 galibiyet elde etti.Euroleague 2016-2017 sezonu 12. haftasında Atina’da oynanan maç, Yunan temsilcisinin 81-70 üstünlüğüyle noktalandı. Bu mücadelede Fenerbahçe’de James Nunnally’nin 21 sayısı, galibiyet için yeterli olmadı. Panathinaikos’ta ise Nick Calathes 16 sayı, 11 asist, 8 ribaund ve 5 top çalma ile maçın en değerli ismi oldu. 
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FenerbahçePanathinaikos
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