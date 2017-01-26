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26 Ocak 2017 Perşembe 21:16

Fenerbahçe 85- Galatasaray Odeabank 80

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Turkish AirlinesEuroleague  20. hafta maçında ezeli rakibi Galatasaray Odeabank’ı konuk etti.

Fenerbahçe 85- Galatasaray Odeabank 80
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Fenerbahçe 85- Galatasaray Odeabank 80

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Turkish AirlinesEuroleague  20. hafta maçında ezeli rakibi Galatasaray Odeabank’ı konuk etti.
   Bu akşam Ülker Sports Arena’da 20.45’de başlayan karşılaşmayı   Faniel Hierrezuelo (İspanya) ,Carmelo Paternico (İtalya),Josip Tadojkoviç (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetti.Büyük bir çekişme içinde geçen derbi de Galatasaray maçın başından sonuna kadar önde götürdüğü karşılaşmayı 85-80 kaybetti.
  


1. periyot: 19-27 (Galatasaray lehine)
2. Periyot: 41-54 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 64-66 (Galatasaray lehine)
4. Periyot  85-80 (Fenerbahçe lehine)

Fenerbahçe: Dixon, Datome, Nunnaly, Kalinic, Vesely
Galatasaray OB: Fitipaldo, Sinan Güler, Schilb, Micov, Pleiss
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Anahtar Kelimeler
FenerbahçeGalatasaray
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