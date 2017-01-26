Fenerbahçe 85- Galatasaray Odeabank 80

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Turkish AirlinesEuroleague 20. hafta maçında ezeli rakibi Galatasaray Odeabank’ı konuk etti.
Bu akşam Ülker Sports Arena’da 20.45’de başlayan karşılaşmayı Faniel Hierrezuelo (İspanya) ,Carmelo Paternico (İtalya),Josip Tadojkoviç (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetti.Büyük bir çekişme içinde geçen derbi de Galatasaray maçın başından sonuna kadar önde götürdüğü karşılaşmayı 85-80 kaybetti.
1. periyot: 19-27 (Galatasaray lehine)
2. Periyot: 41-54 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 64-66 (Galatasaray lehine)
4. Periyot 85-80 (Fenerbahçe lehine)
Fenerbahçe: Dixon, Datome, Nunnaly, Kalinic, Vesely
Galatasaray OB: Fitipaldo, Sinan Güler, Schilb, Micov, Pleiss