Fenerbahçe 92-Tofaş 76

Fenerbahçe , play-off serisi çeyrek final ilk maçında saahsında ağırladığı Tofaş'ı 92-76 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, 26 Mayıs Cuma günü Bursa'da oynanacak olan 2. maçı da kazanırsa adını yarı finale yazdıracak. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-off çeyrek final ilk maçında Tofaş’ı konuk etti. Fenerbahçe Ülker Sports Arena’da oynanan maç, 92-76 Fenerbahçe'nin zaferiyle tamamlandı ve Fenerbahçe bu sonuçla çeyrek final serisinde 1-0 öne geçti.22-2344-3764-6092-76