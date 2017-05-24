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24 Mayıs 2017 Çarşamba 22:18

Fenerbahçe 92-Tofaş 76

Fenerbahçe , play-off serisi çeyrek final ilk maçında saahsında ağırladığı Tofaş'ı 92-76 mağlup etti

Fenerbahçe 92-Tofaş 76
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Fenerbahçe 92-Tofaş 76
    Fenerbahçe , play-off serisi çeyrek final ilk maçında saahsında ağırladığı Tofaş'ı 92-76 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, 26 Mayıs Cuma günü Bursa'da oynanacak olan 2. maçı da kazanırsa adını yarı finale yazdıracak. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-off çeyrek final ilk maçında Tofaş’ı konuk etti. Fenerbahçe Ülker Sports Arena’da oynanan maç, 92-76 Fenerbahçe'nin zaferiyle tamamlandı ve Fenerbahçe bu sonuçla çeyrek final serisinde 1-0 öne geçti.

1. Periyot  22-23
2. Periyot 44-37
3. Periyot 64-60
4. Periyot 92-76






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Anahtar Kelimeler
TofaşFenerbahçe
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