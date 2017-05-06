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06 Mayıs 2017 Cumartesi 20:53

Fenerbahçe 93-Beşiktaş 76

Spor Toto Basketbol Ligi’nin 29. hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan’ı konuk eden Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, mücadeleyi 93-76 kazandı

Fenerbahçe 93-Beşiktaş 76
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Fenerbahçe 93-Beşiktaş 76
   Spor Toto Basketbol Ligi’nin 29. hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan’ı konuk eden Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, mücadeleyi 93-76 kazandı ve ligde üst üste 19., toplamda ise 26. galibiyetine imza atarak liderliğini sürdürdü.
   Fenerbahçe bu sonuçla birlikte Spor Toto Basketbol Ligi normal sezonunda Ülker Sports Arena'da oynadığı 15 maçı da kazanmış oldu. Fenerbahçe'de 6 oyuncu çift hanelerde sayı üretti. Ali Muhammed kaydettiği 16 sayıyla takımın en skoreri olurken; Ekpe Udoh ve Kostas Sloukas 13’er, Bogdan Bogdanovic ve Jan Vesely 12’şer ve Nikola Kalinic 10 sayıyla çift hanelerde sayı üretti.
 
Çeyrek Skorları:
1. Çeyrek: 25-21 (Fenerbahçe)
2. Çeyrek: 21-16 (Fenerbahçe)
3. Çeyrek: 24-21 (Fenerbahçe)
4. Çeyrek: 23-18 (Fenerbahçe)

 
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Anahtar Kelimeler
BeşiktaşFenerbahçe
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