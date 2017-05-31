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31 Mayıs 2017 Çarşamba 23:55

Fenerbahçe 95-Darüşşafaka Doğuş 81

Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final ikinci maçında konuk ettiği Darüşşafaka Doğuş’u 95-81

Fenerbahçe 95-Darüşşafaka Doğuş 81
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Fenerbahçe 95-Darüşşafaka Doğuş 81
   Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final ikinci maçında konuk ettiği Darüşşafaka Doğuş’u 95-81 yenen Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, seride 2-0 öne geçti ve final yolunda önemli bir avantaj elde etti.
   Beş maç üzerinden oynanan seride üç maç kazanan takım, finalde Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Serinin üçüncü maçı 2 Haziran Cuma günü Volkswagen Arena’da oynanacak. Fenerbahçe bu maçı da kazanması durumunda adını finale yazdıracak.

Çeyrek Skorları:
1. Çeyrek: 26-24 (Darüşşafaka Doğuş)
2. Çeyrek: 34-17 (Fenerbahçe)
3. Çeyrek: 24-16 (Darüşşafaka Doğuş)
4. Çeyrek: 21-14 (Fenerbahçe)
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Anahtar Kelimeler
FenerbahçeDaruşşafaka Doğuş
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