Fenerbahçe 95-Darüşşafaka Doğuş 81

Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final ikinci maçında konuk ettiği Darüşşafaka Doğuş’u 95-81 yenen Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, seride 2-0 öne geçti ve final yolunda önemli bir avantaj elde etti.Beş maç üzerinden oynanan seride üç maç kazanan takım, finalde Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Serinin üçüncü maçı 2 Haziran Cuma günü Volkswagen Arena’da oynanacak. Fenerbahçe bu maçı da kazanması durumunda adını finale yazdıracak.26-24 (Darüşşafaka Doğuş)34-17 (Fenerbahçe)24-16 (Darüşşafaka Doğuş)21-14 (Fenerbahçe)