Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 6-0 yendi

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor'u 6-0 yendi.

23. dakikada ev sahibi takım, mücadelede öne geçti. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Şener Özbayraklı'nın içeri çevirdiği topa Alper Potuk altıpas gerisinde bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak, savunmada Sezer Özmen'in müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 1-0

26. dakikada Fenerbahçe, farkı 2'ye çıkardı. Alper Potuk'un pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topu aldıktan sonra şık bir çalımla ceza sahasına giren Janssen'ın vuruşunda meşin yuvarlak yakın direk dibinde ağlara gitti: 2-0

45. dakikada sarı-lacivertliler bir gol daha buldu. Janssen'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Valbuena'nın ortasında ön direkte altıpas gerisindeki Hasan Ali Kaldırım'ın uçarak yaptığı kafa vuruşunda top filelere gitti: 3-0

Fenerbahçe, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

51. dakikada Fenerbahçe, farkı 4'e yükseltti. Valbuena'nın sağ kanatta taç çizgisi yakınlarından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Arka direkte altıpas üzerinde yükselen Mehmet Topal'ın kafa vuruşunda kaleci Kurtuluş Yurt'tan dönen topu altıpas içindeki Alper Potuk kafayla ağlara gönderdi: 4-0

66. dakikada Fenerbahçe skoru 5-0 yaptı. Sol kanattan ceza sahasına giren Valbuena, daha uygun durumdaki Alper Potuk'u gördü. Bu oyuncunun altıpas gerisinde vuruşunda top filelerle buluştu.

88. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sarı-lacivertli futbolcu Ahmethan Köse, ceza sahasında Douhadji'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ali Şansalan penaltı kararı verdi ve Douhadji'yi ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Ahmethan Köse, 89. dakikada penaltı atışını kullandı. Kaleci Kurtuluş Yurt, soluna gelen meşin yuvarlağa müdahale etti ancak diğere çarpan top ağlarla buluştu: 6-0

Sarı-lacivertli ekip, sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'den 3 maçlık seri

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon ilk kez 3 maç üst üste galip geldi.

Sezona istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe, Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 18 resmi müsabaka yaptı. İnişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, arka arkaya ilk kez 3 resmi maçı da kazandı.

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ve Antalyaspor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nda da Adana Demirspor'u yenerek 3 maçlık galibiyet seriye yakaladı.

Alper Potuk'tan "hat trick"

Fenerbahçe'nin deneyimli orta saha oyuncusu Alper Potuk, karşılaşmada attığı 3 golle galibiyette önemli rol oynadı.

Adana Demirspor filelerini 23, 51 ve 66. dakikalarda havalandıran Alper, profesyonel kariyerinde resmi maçlarda ilk kez "hat trick" yaptı.

26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de bu sezon "hat trick" yapan ikinci futbolcu oldu.

Sarı-lacivertli ekipte İspanyol golcü Roberto Soldado da Süper Lig'deki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında 3 gole imza atmıştı.

Ahmethan Köse, A takımda ilk golünü attı

Fenerbahçe'nin genç forveti Ahmethan Köse, A takımdaki ilk golünü kaydetti.

Mücadelenin 88. dakikasında Ahmethan'ın da içinde bulunduğu pozisyonda penaltı kararı çıktı. Janssen'in jest yaparak bıraktığı penaltıda topun başına geçen 20 yaşındaki futbolcu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Ahmethan Köse, bu sezon Fenerbahçe A Takımı ile 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 4 UEFA Avrupa Ligi öne eleme maçında forma giydi.

Kadıköy'de 13 maç sonra gol yemedi

Fenerbahçe, Kadıköy'de 13 maç sonra kalesini gole kapattı.

Sarı-lacivertliler, bu maça kadar Ülker Stadı'nda oynadığı son 13 maçta da gol yemişti. Bu sürede 2 Avrupa Ligi, 10 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası maçında filelerinde gol gören sarı-lacivertliler, kötü seriye Adana Demirspor karşısında son verdi.