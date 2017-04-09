Fenerbahçe Akhisar karşısında puan arıyor

AKHİSAR'LA FENERBAHÇE'NİN 10. RANDEVUSU

Ligin bitimine 8 hafta kala bir maçı fazla olan lider Beşiktaş'ın 14 puan gerisinde kalan Fenerbahçe evinde Akhisar Belediyespor'u ağırlıyor.Puan kaybını aklının ucuna bile getirmeyen Sarı Lacivertli ekip Akhisar'ı devirerek önündeki iki takım Medipol Başakşehir ile Galatasaray'ın karşılaşacağı haftayı iyi değerlendirmek istiyor.Fenerbahçe taraftarları, Ülker Stadı tribünlerinin yine büyük bir kısmını boş bıraktı. Kadıköy'de 5 bine yakın Fenerbahçeli taraftar karşılaşmayı takip etti. Konuk Akhisar Belediyespor'un 100 kadar taraftarı deplasman tribününden takımlarına destek oldu.Öte yandan, iki takım futbolcuları, Türk Polis Teşkilatının 172. yılını kutlamak için seremoniye "172 yıldır şevkle, cesaretle! Türk polisi her yerde." yazılı pankartla çıktı. Seremoni sırasına futbolcuların yanında polis üniforması giyen çocuklar da yer aldı.: Ülker: 19.00: Halil Umut MelerBeIN SPORTS 1Volkan, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Alper, Lens, Aatif, Van PersieFabiano, Şener, İsmail, Neustadter, Ozan, Volkan, SowTEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat: Lukac, Lopes, Mustafa, Caner, Kadir, Özer, Soner, Ömer, Custodio, Olcan, Vaz TeFatih, Tolga, Orhan, Aykut, Muğdat, Larsson, CikalleshiOkan BurukFenerbahçe ile Akhisar Belediyespor, Süper Lig'de 10. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 9 maçta Fenerbahçe 5, Akhisar Belediyespor 3 galibiyet aldı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 18 golüne, Akhisar Belediyespor 11 golle yanıt verdi.Akhisar Belediyespor'un Süper Lig'de ilk kez mücadele ettiği 2012-2013 sezonunda Fenerbahçe, rakibine Manisa'da 2-1, İstanbul'da da 2-0'lık skorlarla üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'daki müsabakayı 4-0 kazandı, şampiyonluğunu ilan ettikten sonra Manisa'da yapılan müsabakada ise ev sahibi ekip 3-1 galip geldi.2014-2015 sezonunun ilk yarısında Manisa'da yapılan maçı Akhisar Belediyespor 2-0 kazandı. İstanbul'daki müsabakadan da Ege temsilcisi 2-1 galip ayrıldı. Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki karşılaşma 2-2 bitti, Manisa'da 3-0 Fenerbahçe kazandı. Bu sezon ise Manisa'da yapılan ilk yarıdaki müsabakada Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup etti.Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Akhisar Belediyespor ile oynadıkları maçın ilk 11'inde, geçen haftaya göre tek değişiklik yaptı.Ülker Stadı'nda Manisa temsilcisini ağırlayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Advocaat, sakatlığı düzelen kaleci Volkan Demirel'e kupadan sonra ligde de formayı verdi. Hollandalı teknik adam, Volkan dışında geçen hafta Kardemir Karabükspor'u 1-0 yenen takımında değişikliğe gitmedi.Öte yandan Advocaat, hafta içi oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Kayserispor karşısında dinlendirdiği isimleri de tekrar 11'e aldı. Kupada oynamayan Gregory van der Wiel, Hasan Ali Kaldırım ile Robin van Persie, bir maç sonra forma giydi.Sarı-lacivertlilerde kalede Volkan Demirel oynarken, savunma dörtlüsü Van der Wiel, Simon Kjaer, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluştu. Orta sahayı Mehmet Topal, Josef de Souza ve Alper Potuk'tan kuran Hollandalı teknik adam, kanatlarda ise Jeremain Lens ile Aatıf Chahechouhe'ye şans tanıdı. Fenerbahçe'nin ileri ucunda ise Van Persie forma giydi. Fenerbahçe'de yedek kulübesinde Fabiano Ribeiro, Ozan Tufan, Moussa Sow, Şener Özbayraklı, Volkan Şen, İsmail Köybaşı ve Roman Neustaedter şans bekledi.Sakatlığını atlatarak hafta içi kupada Kayserispor karşısında ilk 11'de oynayan Volkan Demirel, ligde de formayı kaptı.Geçen hafta Kardemir Karabükspor karşısında iyi bir performans ortaya koyan Brezilyalı file bekçisi Fabiano, formayı Volkan'a devretti. Volkan Demirel, Süper Lig'de 5 maç sonra forma giydi. Son olarak ligin 21. haftasında 19 Şubat'ta Kasımpaşa maçında oynayan Volkan, ligde 48 gün sonra ilk 11'de oynadı.Fenerbahçe'de tek eksik futbolcu, kolundaki kırık nedeniyle sezonu kapatan Brezilyalı forvet Jose Fernandao oldu. Brezilyalı futbolcuyu sakatlığından dolayı kullanamayan Advocaat, Emmanuel Emenike, Salih Uçan, Miroslav Stoch ve Oleksandr Karavaiev'i de yine 18 kişilik kadroya dahil etmedi.