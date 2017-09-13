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Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü deplasmanda yapacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü deplasmanda yapacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

13 Eylül 2017 Çarşamba 13:05
Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, pas çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

İdmanın ilk bölümünde takımla çalışan Mehmet Ekici ile Roberto Soldado, daha sonra özel bir kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Sakatlığı bulunan Robin van Persie, Yiğithan Güveli ve Uygar Mert Zeybek'in tedavisine devam edilirken, Alper Potuk takımdan ayrı çalıştı. Fenerbahçe sağlık ekibinin, Alper'i ligin 6. haftasındaki Beşiktaş derbisine yetiştirmeye çalıştığı bildirildi.

Ağrısı olan Martin Skrtel de antrenmanda yer almazken, Slovak savunma oyuncusunun özel program dahilinde çalıştığı kaydedildi. Durumu ciddi olmayan Skrtel'in Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosunda yer alacağı aktarıldı.

Muhabir: Emrah Oktay

Son Güncelleme: 13.09.2017 15:27
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSüper LiğSporFutbolFenerbahçeAytemiz Alanyaspor
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