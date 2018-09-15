Fenerbahçe Alex'in doğum gününü kutladı

Fenerbahçe efsane oyuncusu Alex'i 41.ci yaş gününde unutmadı.Sarılacivertliler Alex'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladılar.Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex! Yüz kere Alex, bin kere Alex! Çubuklu ile bizlere yaşattığın her şey için teşekkürler! Doğum günün kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'ye 2004-2005 sezonu başında transfer olan ve kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran Alex de Souza, sarı-lacivertli formayla mücadele ettiği 9 sezonda 344 maça çıkarken, 172 kez gol sevinci yaşamıştı.