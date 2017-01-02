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02 Ocak 2017 Pazartesi 08:58

Fenerbahçe-Anadolu Efes karşılaşıyor

Spor Toto Basketbol Süper Ligi 13. hafta maçında Fenerbhçe,Anadolu Efes karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe-Anadolu Efes karşılaşıyor
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Fenerbahçe-Anadolu Efes karşılaşıyor
   Spor Toto Basketbol Süper Ligi 13. hafta maçında Fenerbhçe,Anadolu Efes karşı karşıya geliyor.
   Ülker Sporst Arena’da oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak ve Lig TV 3 ekranlarından naklen yayınlanacak karşılaşmayı  Emin Moğulkoç,Sinan İşgüder,Can Mavisu hakem üçlüsü yönetecek.
   Fenerbahçe son lig karşılaşmasında Trabzonspor Medical Park’ı ağırladı ve karşılaşmayı 98-78 kazandı. Fenerbahçe son Euroleague maçında ise Oliympiakos’a konuk oldu ve 71-62 mağlup oldu.
   Anadolu Efes Süper Toto Basketbol Ligi’nde bu sezon son lig maçında Darüşşafaka Doğuş’u 78-72 yendi.Euroleague maçında Real Madrid’i ağırladı ve 78-80 mağlup oldu.  
 
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Anadolu EfesFenerbahçe
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