Fenerbahçe Armani Milan’ı ağırlıyor

Anadolu Efes 84 Galatasaray Odeobank 73

Maccabi Fox 93 Darüşşafaka Doğuş 92

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines Euroleague 16. hafta maçında Emporio Armani Milan ile Fenerbahçe Ülker Sports Arena’da bu akşam karşılaşıyor. 20:45’te oynanacak mücadele, TRT Spor ve Lig TV 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.Fenerbahçe son oynadığı avrupa maçında Oliympiakos’a 71-62 yenilmişti.Müzesinde 27 İtalya Ligi, 5 İtalya Kupası, 1 İtalya Süper Kupası, 3 Euroleague, 3 Saporta Kupası, 2 Koraç Kupası ve 1 Kıtalararası Kupa şampiyonlukları bulunan Milano, günümüzde İtalya basketbolunu en üst seviyede temsil eden takım konumunda.Euroleague’de son şampiyonluğunu 1988 yılında elde eden Milano, 1993 yılında da Koraç Kupası’nın sahibi oldu. Tarihinde Mike D’Antoni, Dino Meneghin, Riccardo Pittis, Aleksandar Djordjevic, Gregor Fucka ve Ferdinando Gentile’nin yeri olan Milano’nun yakın dönemde formasını giyen isimler arasında da özellikle Danilo Gallinari dikkat çekiyor.İtalyan temsilcisi, bu sezon Euroleague’de oynadığı 15 maçta 4 galibiyet elde etti. Rakibimiz, Euroleague’de oynadığı son sekiz maçtan da yenilgiyle ayrılırken, son karşılaşmasında ise kendi sahasında Zalgiris Kaunas’a 70-78 mağlup oldu. Bu mücadelede Kalnietis 16, Sanders ve Hickman ise 15’er sayı üretti.Euroleague 16. hafta maçında Anadolu Efes,Galatasaray Odeobank’ı 84-73 yendi.Bu sonuçla Anadolu Efes 8. galibiyetini aldı.Euroleauge 16. hafta maçında Darüşşafaka Doğuş ,Maccabi FOX’aa 93-92 yenildi.Bu sonuçla Darüşşafaka ligdeki 8. yenilgisini alırken,Maccabi FOX ise 6. galibiyetini aldı.