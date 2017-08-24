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Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 2-0'lık yenilginin rövanşında konuk ettiği Makedonya temsilcisi Vardar'a 2-1 yenilerek şampiyonaya veda etti.

Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 2-0'lık yenilginin rövanşında konuk ettiği Makedonya temsilcisi Vardar'a 2-1 yenilerek şampiyonaya veda etti.

24 Ağustos 2017 Perşembe 22:46
Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 2-0'lık yenilginin rövanşında konuk ettiği Makedonya temsilcisi Vardar'a 2-1 yenilerek şampiyonaya veda etti.

9. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Valbuena sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına topu gönderdi. Savunmadan seken meşin yuvarlak arka direğe doğru açıldı. O bölgeye hareketlenen Mehmet Topal, kafayla topu altıpasa gönderdi. Ozan Tufan zor pozisyonda topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Gacevski'de kaldı.

22. dakikada sarı-lacivertli ekip gole yaklaştı. İsmail Köybaşı'nın kendi yarı alanından Vardar savunmasının arkasına gönderdiği uzun topa hareketlenen Van Persie, kaleye sırtı dönük pozisyonda meşin yuvarlağa kafayı vurdu. Kaleci Gacevski topu kontrol etti.

23. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, Valbuena'nın pasında Mehmet Topal, ceza sahası dışından sağ çaprazdan topa çok sert vurdu. Yere de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Gacevski yumrukladı. Pozisyonun devamında Vardar savunması topu uzaklaştırdı.

40. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Valbuena'nın sol kanattan ortasında altıpasa hareketlenen Isla, topa dokunamadı. Kaleci Gacevski'den seken top boşta kaldı. Van Persie'den önce son anda savunma topa ayak koydu ve mutlak bir golü önledi.

41. dakikada Vardar gole çok yaklaştı. Barseghyan, topla ceza alanına girdi ve önünde Skrtel olmasına rağmen sağ çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak uzak direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu bir kez daha önünde bulan Barseghyan, penaltı noktası üzerinden vuruşunu yaptı. Kaleci Kameni, soluna gelen topu yatarak kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

İkinci yarı

Mücadelenin 61. dakikasında Neustaedter'in golüyle Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

68. dakikada konuk ekip Jigauri'nin golüyle skoru 1-1 yaptı.

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Nikola Gligorov Vardar'ı 2-1 öne geçiren golü attı.

Maçta başka gol olmadı ve Fenerbahçe 2-0'lık ilk maçın ardından rövanş maçında da rakibine 2-1 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

Muhabir: Hilmi Sever

Son Güncelleme: 24.08.2017 23:19
Anahtar Kelimeler:
VardarUEFA Avrupa LigiSporPlay-off TuruFutbolFenerbahçe
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