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Fenerbahçe Beko liderliği garantiledi

 Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 29. hafta maçında AX Armani Exchange Olimpia Milan’a konuk oldu.

Fenerbahçe Beko liderliği garantiledi

 Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 29. hafta maçında AX Armani Exchange Olimpia Milan’a konuk oldu.

29 Mart 2019 Cuma 07:57
Fenerbahçe Beko liderliği garantiledi

Fenerbahçe Beko liderliği garantiledi

   Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 29. hafta maçında AX Armani Exchange Olimpia Milan’a konuk oldu.Rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko karşılaşmayı 104-90 kazanarak 24. galibiyetine imza attı ve normal sezonun bitimine 1 maç kala liderliği garantiledi.Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 30. ve son hafta maçında Maccabi FOX Tel Aviv’i konuk edecek. 5 Nisan Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele 20.45’te başlayacak.

1. çeyrek: 17-22
İlk yarı: 42-52
3. çeyrek: 68-73

(Fenerbahçe)

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BEKOTurkish Airlines EuroleagueAX Armani Exchange Olimpia Milan
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