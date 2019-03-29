Fenerbahçe Beko liderliği garantiledi

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 29. hafta maçında AX Armani Exchange Olimpia Milan’a konuk oldu.Rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko karşılaşmayı 104-90 kazanarak 24. galibiyetine imza attı ve normal sezonun bitimine 1 maç kala liderliği garantiledi.Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 30. ve son hafta maçında Maccabi FOX Tel Aviv’i konuk edecek. 5 Nisan Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele 20.45’te başlayacak.

1. çeyrek: 17-22

İlk yarı: 42-52

3. çeyrek: 68-73

(Fenerbahçe)