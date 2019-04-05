Fenerbahçe Beko son saniyede rekor kırdı

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague normal sezon 30. ve son hafta maçında Maccabi FOX Tel Aviv’i konuk etti. EuroLeague’de bitime 1 maç kala liderliği garantileyen Fenerbahçe beko, son maçını da 78-75 kazandı ve normal sezonu 25 galibiyet, 5 mağlubiyetle zirvede tamamladı. Böylece iç sahada 15'te 15 yapan Fenerbahçe Beko rekor kırmış oldu . Karşılaşmada Kostas Sloukas kaydettiği 22 sayıyla takımın en skoreri olurken; Datome 17, Guduric de 13 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.



Fenerbahçe Beko’nun Playoff turundaki rakibi ise dün gece oynanan maçların ardından Zalgiris Kaunas oldu.Beş maçlık seri üzerinden oynanacak ve saha avantajının Fenerbahçe Beko’da olduğu eşleşmede üç galibiyete ulaşan ekip adını 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde oynanacak Final Four organizasyonuna yazdıracak.



Fenerbahçe Beko maça; Erick Green, Nicolo Melli, Ali Muhammed, Ahmet Düverioğlu ve Nikola Kalinic beşiyle başladı.Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed’in üçlüğüyle açılışını yaptığı karşılaşmada ilk 5 dakikayı 8-10 geride geçti. Televizyon molasına ise 8-12 geride giren Fenerbahçe Beko , Datome’nin üçlüğüyle 17-16 öne geçse de ilk periyot 20-20 eşitlikle tamamlandı.



İlk 1,5 dakikası kısır geçen ikinci periyodun ilk sayıları Luigi Datome ve Kostas Sloukas’tan geldi: 25-20. 25-25’te tekrar eşitlenen karşılaşmada karşılıklı sayıların ardından son 3 dakikada Obradovic molasına 36-35’lik skorla girildi. Moladan Datome’nin sayılarıyla dönen ekibimiz, soyunma odasına 41-41 eşitlikle gitti.



İkinci yarıya istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe Beko, üçüncü periyotta rakibine 10-0’lık seri verince skor 41-51’e geldi. Sloukas ve Guduric’in serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla farkı 6 sayıya indiren Fenerbahaçe Beko, basket bulmakta zorlandığı bu periyodu 51-59 geride tamamladı.



Dördüncü periyodun ilk sayılarını Kostas Sloukas – Luigi Datome ikilisi kaydetti ve fark 3 sayıya inince konuk ekipten mola geldi: 56-59. Mola dönüşü skoru 63-63’te eşitleyen Fenerbahçe Beko Melih ve Guduric’in basketleriyle 70-63 öne geçti. 70-70’te tekrar eşitlenen karşılaşmada karşılıklı sayıların ardından 30 saniye kala Melli’nin serbest atışıyla skor 75-74’e geldi ve konuk ekip mola aldı. 75-75’te son kez eşitlenen karşılaşma Kostas Sloukas’ın son saniye üçlüğüyle 78-75 tamamlandı.

(Fenerbahçe)