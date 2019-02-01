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Fenerbahçe Beko uzatmalarda kaybetti

   Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 21. hafta maçında Bayern Münih’e konuk oldu.

Fenerbahçe Beko uzatmalarda kaybetti

   Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 21. hafta maçında Bayern Münih’e konuk oldu.

01 Şubat 2019 Cuma 09:12
Fenerbahçe Beko uzatmalarda kaybetti

Fenerbahçe Beko uzatmalarda kaybetti

   Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 21. hafta maçında Bayern Münih’e konuk oldu.Fenerbahçe Beko , normal süresi 66-66 eşitlikle tamamlanan mücadeleyi 2 uzatma periyodu sonunda 90-86 kaybetti.

   Bu sonuca rağmen EuroLeague’de liderliğini koruyan Fenerbahçe Beko'da Ali Muhammed 23, Datome 13, Lauvergne 12, Kalinic ve Sloukas 11'er sayı kaydetti. Fenerbahçe Beko ilk üç dakikayı 8-3 önde geçti, ilk çeyreği de 21-20 üstün bitirdi.

   İkinci periyotta dört dakika sayı üretemeyen Fenerbahçe Beko 24-21 geriye düştü. İki takımın da sert savunma yaptığı maçta, Melli ve Ali Muhammed'in üçlükleriyle öne geçen ekibimiz, ilk yarıyı 34-29 önde tamamladı. 

   Fenerbahçe Beko ikinci devrenin başında farkı sekiz sayıya çıkardı ancak Jovic'in üçlükleri ve savunmada yaptığımız hatalar Bayern'i yeniden oyuna ortak etti. Üçüncü çeyrek 52-52 eşitlikle sona erdi. 

   Maçtaki büyük çekişme dördüncü periyotta da devam etti. Son 13 saniyeye 66-64 geride giren sarı lacivertliler, bitime 3.4 saniye kala Sloukas'ın basketiyle skoru 66-66 yaptı ve maç uzatmaya gitti.

   Fenerbahçe Beko uzatma bölümünde Ali Muhammed, Kalinic ve Datome'nin üçlükleriyle son 50 saniyeye 79-77 önde girdi. Bitime 4 saniye kala Lucic'in üçlüğüne engel olamayan Fenerbahçe Beko, son 2.7 saniyede Lauvergne'e yapılan faulle maçı kazanma şansı yakaladı. Fransız pivot faullerden birini sayıya çevirdi ve skor 80'de eşitlendi. Bayern son şutu kaçırınca ikinci uzatmaya geçildi.

   İkinci uzatmada basit hatalar yapan Fenerbahçe Beko karşılaşmayı 90-86 kaybetti ve 21'inci maçında 3. yenilgisini aldı.

  Sarı lacivertliler ligin 22'nci haftasında 8 Şubat Cuma günü Panathinaikos'u konuk edecek.  

(Fenerbahçe)

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BEKOBayern Münih
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