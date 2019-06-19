Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'e vize vermedi

Fenerbahçe Beko evinde Anadolu Efes'i farklı yenerek şampiyonluğu son maça taşıdı.Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ile Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Final Serisi heyecanı devam etti. Kazanması halinde şampiyon olacak olan Efes'e ev sahibi Fenerbahçe 'dur' dedi ve parkeden 85-69 galip ayrılarak durumu 3-3 yaptı ve seriyi 21 Haziran'da Sinan Erdem'de oynanacak 7. maça taşıdı.

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ile Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Final Serisi heyecanı devam etti. 7 maçlık serinin 6. maçında 3-2 önde olan Anadolu Efes, deplasmanda galip gelerek şampiyonluğa ulaşmak istiyordu ancak ev sahibi Fenerbahçe Beko izin vermedi. Seyircisinin de desteğiyle parkeden 85-69 galip ayrılan Fenerbahçe Beko durumu 3-3’e getirdi.

Seri 21 Haziran’da Sinan Erdem’de oynanacak son maça taşındı. Fenerbahçe Beko’da son çeyrekte adeta alev alan Guduric, 21 sayı ve 6 ribaundla yıldızlaştı. Maçın en skorer ismi olan Guduric’in ardından Melli 14 sayıyla öne çıktı. Anadolu Efes’te ise Shane Larkin 16 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Micic ve Simon ise 12’şer sayıyla oynadı. Efes, üç sayı çizgisinin gerisinden 33’te 8’le oynadı.

MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Beko 85-69 Anadolu Efes