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Fenerbahçe, Benfica ile rövanş maçına çıkıyor

Fenerbahçe geçen hafta deplasmanda 1-0 yenildiği Benfica ile tur için evinde oynuyor.U

Fenerbahçe, Benfica ile rövanş maçına çıkıyor

Fenerbahçe geçen hafta deplasmanda 1-0 yenildiği Benfica ile tur için evinde oynuyor.U

14 Ağustos 2018 Salı 07:32
Fenerbahçe, Benfica ile rövanş maçına çıkıyor

Fenerbahçe, Benfica ile rövanş maçına çıkıyor

    Fenerbahçe geçen hafta deplasmanda 1-0 yenildiği Benfica ile tur için evinde oynuyor.UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe 3. ön eleme turunda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Portekiz ekibi Benfica'yı ağırlayacak.Lizbon'daki ilk maçı Franco Cervi'nin tek golüyle 1-0 kaybeden Fenerbahçe, rakibini elemesi durumunda play-off turuna yükselecek.

  Spor Toto Süper Lig'de sezonu galibiyetle açan Fenerbahçe'nin Benfica'yı elemesi için sahadan en az 2 farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor. Sarı-lacivertliler, 90 dakikayı 1-0 önde tamamlarsa maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da gol olmazsa tur atlayan tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.Fenerbahçe ile Benfica arasında saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek.

Elerse muhtemel rakibi belli

Fenerbahçe, turu geçmesi durumuna play-off'ta PAOK-Spartak Moskova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.Yunan ekibi PAOK, Rus rakibini sahasındaki ilk maçta 3-2 yenmişti. Bu karşılaşmanın rövanşı da yarın oynanacak.Sarı-lacivertliler, Benfica'ya elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına gidecek.

FENERBAHÇE - BENFICA

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Slavko Vincic

SAAT: 21:00

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Giuliano, Barış, Ayew, Soldado 

TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu

BENFICA: Vlachomidos, Almeida, Jardel, Dias, Grimaldo, Fejsa, Deson, Pizzi, Cervi, Salvio, Ferreyra

TEKNİK DİREKTÖR:  Rui Vitoria

Beinsports

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBenfica
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