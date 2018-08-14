

Fenerbahçe Benfica maçı; Beraberlik yetmedi

Şampiyonlar Ligi Temsilcimiz Fenerbahçe, 3. ön eleme turunda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Portekiz ekibi Benfica ile 1-1 berabere kalarak Devler Ligi'ne veda etti. Mücadelede öncesi 'Fenerbahçe, elenirse ne olacak? sorusu soruluyordu. UEFA'nın yeni statüsüne göre; Benfica'ya elenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne direkt olarak gruplardan katılacak! UEFA'nın yeni formatına göre; Lig Yolu torbasında yer alıp, Şampiyonlar Ligi elemelerine 3. turda ya da play-off turunda veda eden takımlar ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına doğrudan katılım sağlayacaklar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-19 sezonundan itibaren yeni bir döneme girildi. UEFA'nın yeni statüsüne göre; Benfica'ya elen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne direkt olarak gruplardan katılacak! UEFA'nın yeni formatına göre; Lig Yolu torbasında yer alıp, Şampiyonlar Ligi elemelerine 3. turda ya da play-off turunda veda eden takımlar ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına doğrudan katılım sağlayacaklar.

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Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarının formatı...

Şampiyonlar Ligi ön eleme aşamasındaki mevcut format devam ediyor. Takımlar, 'Şampiyonlar Yolu' ve 'Lig Yolu' olmak üzere iki ayrı torbada yarışıyorlar. Şampiyonlar Yolu'nda, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sıra ve daha aşağısında yer alan ülkelerin şampiyonları yer alıyor. Lig Yolu'nda ise UEFA ülkeler sıralamasında 5. ve 6. sırada yer alan ülkelerin üçüncüleri ile, 7. sıra ve daha aşağısında yer alan ülkelerin ikincileri yer alıyor. Benfica ile eşleşen Fenerbahçe de bu torbada yer aldı.

Şampiyonlar Yolu torbasında yer alan takımlar birbirleriyle eşleşirken, Lig Yolu torbasında yer alan takımlar da birbirleriyle eşleşti. Şampiyonlar Yolu torbasından toplamda 4 takım , UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazanacak. Lig Yolu torbasından toplamda 2 takım UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalacak. Geçen sezon Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, Lig Yolu Torbası'nda yer aldı ve elemelere 2. turdan katıldı.

Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında elenenler...

- Şampiyonlar Yolu torbasında yer alıp , ön eleme turundan 3. tura kadar olan kısımda elenen takımlar, UEFA Avrupa Ligi'ne ön eleme aşamasından katılmaya hak kazanacaklar.

- Şampiyonlar Yolu torbasında yer alıp , Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenen takımlar ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına doğrudan katılma hakkı elde edecekler.

- Lig Yolu torbasında yer alıp , Şampiyonlar Ligi elemelerine 2. turda veda eden takımlar, UEFA Avrupa Ligi'ne ön eleme aşamasından katılmaya hak kazanacaklar.

FENERBAHÇE'Yİ İLGİLENDİREN BÖLÜM

- Lig Yolu torbasında yer alıp , Şampiyonlar Ligi elemelerine 3. turda ya da play-off turunda veda eden takımlar ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına doğrudan katılım sağlayacaklar. Yani Benfica'ya elen Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne direkt olarak gruplardan katılacak.