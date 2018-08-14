Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
93419
ALTIN
243.842
DOLAR
6.4985
STERLİN
8.0788
EURO
7.3766
Fenerbahçe erken veda etti
Fenerbahçe erken veda etti
Muslera "Daha iyi olacağız"
Muslera "Daha iyi olacağız"
Phillip Cocu "Tura adımızı yazdırmak istiyoruz”
Phillip Cocu "Tura adımızı yazdırmak...
Fenerbahçe, Benfica ile rövanş maçına çıkıyor
Fenerbahçe, Benfica ile rövanş maçına...
Beşiktaş 2- Akhisarspor 1
Beşiktaş 2- Akhisarspor 1

Fenerbahçe Benfica maçı; Beraberlik yetmedi

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Portekiz temsilcisi Benfica'ya 1-0 ve 1-1'lik sonuçlarla elendi. Peki, şimdi ne olacak?

Fenerbahçe Benfica maçı; Beraberlik yetmedi

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Portekiz temsilcisi Benfica'ya 1-0 ve 1-1'lik sonuçlarla elendi. Peki, şimdi ne olacak?

14 Ağustos 2018 Salı 23:16
Fenerbahçe Benfica maçı; Beraberlik yetmedi


Fenerbahçe Benfica maçı; Beraberlik yetmedi

Şampiyonlar Ligi Temsilcimiz Fenerbahçe, 3. ön eleme turunda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Portekiz ekibi Benfica ile 1-1 berabere kalarak Devler Ligi'ne veda etti. Mücadelede öncesi 'Fenerbahçe, elenirse ne olacak? sorusu soruluyordu. UEFA'nın yeni statüsüne göre; Benfica'ya elenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne direkt olarak gruplardan katılacak! UEFA'nın yeni formatına göre; Lig Yolu torbasında yer alıp, Şampiyonlar Ligi elemelerine 3. turda ya da play-off turunda veda eden takımlar ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına doğrudan katılım sağlayacaklar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-19 sezonundan itibaren yeni bir döneme girildi. UEFA'nın yeni statüsüne göre; Benfica'ya elen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne direkt olarak gruplardan katılacak! UEFA'nın yeni formatına göre; Lig Yolu torbasında yer alıp, Şampiyonlar Ligi elemelerine 3. turda ya da play-off turunda veda eden takımlar ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına doğrudan katılım sağlayacaklar.

İŞTE YENİ SİSTEMİN DETAYLAR

Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarının formatı...

Şampiyonlar Ligi ön eleme aşamasındaki mevcut format devam ediyor. Takımlar, 'Şampiyonlar Yolu' ve 'Lig Yolu' olmak üzere iki ayrı torbada yarışıyorlar. Şampiyonlar Yolu'nda, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sıra ve daha aşağısında yer alan ülkelerin şampiyonları yer alıyor. Lig Yolu'nda ise UEFA ülkeler sıralamasında 5. ve 6. sırada yer alan ülkelerin üçüncüleri ile, 7. sıra ve daha aşağısında yer alan ülkelerin ikincileri yer alıyor. Benfica ile eşleşen Fenerbahçe de bu torbada yer aldı.

Şampiyonlar Yolu torbasında yer alan takımlar birbirleriyle eşleşirken, Lig Yolu torbasında yer alan takımlar da birbirleriyle eşleşti. Şampiyonlar Yolu torbasından toplamda 4 takım , UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazanacak. Lig Yolu torbasından toplamda 2 takım UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalacak. Geçen sezon Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, Lig Yolu Torbası'nda yer aldı ve elemelere 2. turdan katıldı.

Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında elenenler...

- Şampiyonlar Yolu torbasında yer alıp , ön eleme turundan 3. tura kadar olan kısımda elenen takımlar, UEFA Avrupa Ligi'ne ön eleme aşamasından katılmaya hak kazanacaklar.

- Şampiyonlar Yolu torbasında yer alıp , Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenen takımlar ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına doğrudan katılma hakkı elde edecekler.

- Lig Yolu torbasında yer alıp , Şampiyonlar Ligi elemelerine 2. turda veda eden takımlar, UEFA Avrupa Ligi'ne ön eleme aşamasından katılmaya hak kazanacaklar.

FENERBAHÇE'Yİ İLGİLENDİREN BÖLÜM

- Lig Yolu torbasında yer alıp , Şampiyonlar Ligi elemelerine 3. turda ya da play-off turunda veda eden takımlar ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına doğrudan katılım sağlayacaklar. Yani Benfica'ya elen Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne direkt olarak gruplardan katılacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe erken veda etti
Fenerbahçe erken veda etti
Muslera "Daha iyi olacağız"
Muslera "Daha iyi olacağız"
Phillip Cocu "Tura adımızı yazdırmak istiyoruz”
Phillip Cocu "Tura adımızı yazdırmak istiyoruz”
Fenerbahçe, Benfica ile rövanş maçına çıkıyor
Fenerbahçe, Benfica ile rövanş maçına çıkıyor
Beşiktaş 2- Akhisarspor 1
Beşiktaş 2- Akhisarspor 1
Fenerbahçe 2- Bursaspor 1
Fenerbahçe 2- Bursaspor 1
Fenerbahçe, Bursaspor'u ağırlıyor
Fenerbahçe, Bursaspor'u ağırlıyor
Süper Lig ilk maçta, Galatasaray Ankaragücü'nü 3 golle devirdi
Süper Lig ilk maçta, Galatasaray Ankaragücü'nü 3 golle devirdi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim