Fenerbahçe Beşiktaş Derbisi | Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 1 (Maç Sonucu)





Spor Toto Süper Lig'in en önemli derbilerinden biri Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde devam ediyor. Son yılların en kötü başlangıcını yaparak ilk 4 maçta 3 yenilgi alan Fenerbahçe geçen hafta Atiker Konyaspor'u deplasmanda yenerek galibiyet özlemine son verdi.

Süper Lig'in 6. haftasında dev derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş 40. dakikada Babel'in attığı golle 1-0 öne geçerken, Fenerbahçe 71. dakikada Ayew'in golüyle skoru eşitledi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 7 puana, Beşiktaş ise 11 puana yükseldi. Öte yandan Siyah-Beyazlı ekibin Kadıköy'deki galibiyet hasreti 15 yıla çıktı...

DERBİ ÖNCESİ TATSIZ OLAY; TARAFTARA BIÇAKLI SALDIRI

Bu arada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasından oynanan derbi maçını izlemek için arkadaşlarıyla birlikte İzmir'den İstanbul'a gelen Şakir Şenay adlı taraftar, stat yakınında bıçaklandı. Yaralanan Şenay, hastaneye kaldırıldı. Polis Şenay'ı yaralayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı



FENERBAHÇE: 1 - BEŞİKTAŞ: 1 (71' Ayew | 40' Babel) (İkinci yarı oynanıyor)

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Fırat Aydınus

SAAT: 21.00

CEZALI: Medel

SAKATLAR: Skrtel - Adriano

FENERBAHÇE: Harun, Şener, Reyes, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Ayew, Benzia, Aatif, Slimani

YEDEKLER: Volkan, Isla, İsmail, Alper, Mehmet Ekici, Frey, Barış, Valbuena, Yiğithan, Eljif

TEKNİK DİREKTÖR: Philip Cocu

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Lens, Babel

YEDEKLER: Tolga, Utku, Fatih, Necip, Roco, Dorukhan, Gökhan Töre, Vagner Love, Ljajic, Larin

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

MAÇTA ÖNEMLİ ANLAR

Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı yarın yenilirse 25 yılı aşkın bir süre sonra ligde iç sahada üst üste ikinci kez maç kaybedecek.

Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı evindeki son 16 randevuyu yitirmedi. Sarı-lacivertliler, tarihe geçen 17 Nisan 2005'teki 4-3'lük lig mağlubiyetinin ardından Beşiktaş ile Kadıköy'de yaptığı 16 resmi maçı yitirmezken, bu süre içinde biri hükmen olmak üzere 10 kez kazandı, 6 kez de berabere kaldı.



MAÇTAN NOTLAR

Mücadelenin 26. dakikasında sol kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Quaresma'nın plase vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

31. dakikada ise Benzia'nın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşunda top üst ağlarda kaldı.

AWEY KAÇIRDI

34. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı... Hasan Ali Kaldırım'ın ara pasıyla ceza sahası önünde kaleciyle karşı karşıya kalan Ayew'in vuruşunda, top üstten auta çıktı.

HASAN ALİ DİREĞE TAKILDI

Bu pozisyondan 1 dakika sonra ise ceza sahası dışında topu önünde bulan Hasan Ali Kaldırım'ın sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

BABEL'DEN HARİKA GOL

40. dakikada Beşiktaş, Babel'in attığı harika golle derbide 1-0 öne geçti. Pepe'nin uzaklaştırmak için savunmadan şişirdiği topu iyi kontrol eden Babel, ceza sahası dışından sert bir vuruş yaparken, top kaleci Harun Tekin'in sağından ağlarla buluştu: 0-1.

Mücadelenin ilk 45 dakikası bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarıya ise etkili başlayan taraf Beşiktaş oldu.

54'te Oğuzhan Özyakup'un ara pasıyla topla buluşan Jeremain Lens'in ceza alanında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından dışarı çıktı.

56'da karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliğini Fenerbahçe gerçekleştirdi. Mehmet Topal oyundan çıkarken, Elif Elmas yerine giren isim oldu.

59. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda Loris Karius topu kornere gönderdi.

61. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Lens'in ara pasıyla topla buluşan Babel'in ceza alanında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top yan ağlarda kaldı.

LENS GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Bu pozisyondan 2 dakika sonra Ryan Babel, Oğuzhan Özyakup, Jeremain Lens arasındaki üçlü paslaşma sonrasında topla buluşan Jeremain Lens'in rakibini ekarte ederek ceza yayından kaleye gönderdiği şutunda Harun Tekin topa hakim olmayı başardı.

69. dakikada Beşiktaş'ta Oğuzhan ve Lens'in yerine Ljajic ile Larin oyuna dahil oldu.

AYEW ATTI!

71. dakikada Fenerbahçe, Andre Ayew'in golü ile maçta eşitliği yakaldı: Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Ayew'in altıpas önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Loris Karius'un solundan ağlarla buluştu: 1-1.

Kalan dakikalarda her iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve dev derbi 1-1 eşitlikle sona erdi.