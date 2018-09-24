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Fenerbahçe, Beşiktaş maçı kaçta hangi, kanalda

Fenerbahçe,  Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 6. haftasında Beşiktaş ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde bu akşam karşı karşıya geliyor. 

Fenerbahçe, Beşiktaş maçı kaçta hangi, kanalda

Fenerbahçe,  Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 6. haftasında Beşiktaş ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde bu akşam karşı karşıya geliyor. 

24 Eylül 2018 Pazartesi 08:14
Fenerbahçe, Beşiktaş maçı kaçta hangi, kanalda

Fenerbahçe, Beşiktaş maçı kaçta hangi, kanalda

   Fenerbahçe,  Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 6. haftasında Beşiktaş ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde bu akşam karşı karşıya geliyor. Saat 21.00'de başlayacak mücadele beIN Sports’tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.

    Sezonun geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe haftaya 6 puanla 11. sırada girdi. 5 gol atan sarı lacivertli ekip, kalesinde 6 gol gördü. 10 puana sahip rakip Beşiktaş ise 5 hafta sonunda 4. basamakta yer aldı.

    Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini  hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşcıoğlu'nun yapacağı maçın 4. hakemi Alper Ulusoy olacak.

  Fenerbahçe ile Beşiktaş tarihlerinde 348. kez birbirlerine rakip olacak. Sarı lacivertli ekip, geride kalan 347 maçta 132 galibiyet, 124 mağlubiyet, 91 beraberlik alırken; 478 gol atıp, 436 gol yedi. Beşiktaş'a karşı ligde ise 124 karşılaşmada 46 galibiyet, 39'ar beraberlik ve mağlubiyet alan Fenerbahçe, attığı 137 gole karşı kalesinde 136 gol gördü.

   Fenerbahçe'nin Kadıköy'de ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı büyük üstünlüğü dikkat çekiyor. Taraftarları önünde son derbi mağlubiyetini 17 Nisan 2005 tarihinde alan sarı lacivertli ekip, 13 yıldır evinde derbi yenilgisi yaşamıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş'la Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynadığı son 16 maçın 1’i hükmen olmak üzere 10'unu kazanırken; 6’sından beraberlikle ayrıldı.Sarı lacivertli ekip, bu karşılaşmalarda 3’ü hükmen galibiyetten olmak üzere 27 gol bulurken; kalesinde 12 gol gördü.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBeşiktaş
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