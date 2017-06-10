Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan seride 2.ci maça çıkıyorlar

Fenerbahçe , Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-off Final Serisi ikinci maçında Beşiktaş Sompo Japan’ı ağırlıyor. 11 Haziran Pazar günü 18:00’de Fenerbahçe Ülker Sports Arena’da oynanacak mücadele beIN Sports3 ve NTV Spor kanallarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Murat Biricik, Mehmet Karabilecen, Can Mavisu hakem üçlüsü yönetecek.Fenerbahçe, çeyrek final serisinde Tofaş’ı 2-0 ile geçmişti. Fenerbahçe yarı finalde de Darüşşafaka Doğuş’u 3-0 ile eledi. Beşiktaş Sompo Japan ise Play-off çeyrek finalinde Gaziantep Basketbol’u 2-0 ile geçti. Siyah beyazlılar, yarı finalde ise Anadolu Efes’i 3-1’lik seri sonunda mağlup ederek final biletini aldı.Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan Play-off final serisinde dört galibiyet alan takım, şampiyonluğunu ilan edecek. Üçüncü ve dördüncü mücadelelere Akatlar Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Gerekmesi durumunda beşinci maç Fenerbahçe Ülker Sports Arena’da, altıncı maç Akatlar Spor Salonu’nda, yedinci maç ise Fenerbahçe Ülker Sports Arena’da oynanacak.