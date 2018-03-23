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Fenerbahçe Bolu'dan tarihi fark yedi

Fenerbahçe hazırlık maçında Boluspor'a farklı yenildi.

Fenerbahçe Bolu'dan tarihi fark yedi

Fenerbahçe hazırlık maçında Boluspor'a farklı yenildi.

23 Mart 2018 Cuma 19:44
Fenerbahçe Bolu'dan tarihi fark yedi

Fenerbahçe Bolu'dan tarihi fark yedi

   Fenerbahçe hazırlık maçında Boluspor'a farklı yenildi.Fenerbahçe, milli maç haftasından dolayı lige verilen arada Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile hazırlık maçında karşılaştı.. Bolu Atatürk Stadı’nda oynananan ve  18.00'de başlayan maçta sarılacilevetliler rakiplerinden yarım düzine gol yediler. 

   Maça  sarılacivetliler, şu 11 ile çıktılar.

: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Batuhan Yılmaz, Andreas Kilit, Erdem Aydın, Samed Karakoç, Onur Topal, Ozan Tufan, Aatif Chahechouhe, Mehmet Ekici, Roberto Soldado.

As kadrolardan oluşan sarılacivertliler Boluspor'dan tarihi fark yediler.Maçı 6-2 gibi farkla kaybeden sarılacivertliler traftarlardan büyük tepki aldılar.

Son Güncelleme: 23.03.2018 16:52
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBolu
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