Fenerbahçe Bolu'dan tarihi fark yedi

Fenerbahçe hazırlık maçında Boluspor'a farklı yenildi.Fenerbahçe, milli maç haftasından dolayı lige verilen arada Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile hazırlık maçında karşılaştı.. Bolu Atatürk Stadı’nda oynananan ve 18.00'de başlayan maçta sarılacilevetliler rakiplerinden yarım düzine gol yediler.

Maça sarılacivetliler, şu 11 ile çıktılar.

: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Batuhan Yılmaz, Andreas Kilit, Erdem Aydın, Samed Karakoç, Onur Topal, Ozan Tufan, Aatif Chahechouhe, Mehmet Ekici, Roberto Soldado.

As kadrolardan oluşan sarılacivertliler Boluspor'dan tarihi fark yediler.Maçı 6-2 gibi farkla kaybeden sarılacivertliler traftarlardan büyük tepki aldılar.