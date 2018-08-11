Fenerbahçe, Bursaspor'u ağırlıyor

Fenerbahçe efsane futbolcu Lefter Küçükandonyadis'in adının verildiği ve video hakem uygulamasının yapılacağı Spor Toto Süper Lig'de ilk hafta maçına çıkıyor. Sarı lacivertliler, Bursaspor'u 11 Ağustos Cumartesi günü (bugün) saat 21.45'te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde ağırlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.



Geçen sezon 21 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucu 72 puanla 2. olan sarı lacivertli ekip, yeni Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde ilk lig maçına çıkacak. 2017-2018 sezonunu 39 puanla 13. tamamlayan Bursaspor ise teknik direktörlüğe Samet Aybaba'yı getirdi.



Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette sarı lacivertlilerin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında geride kalan 98 maçtan 50'sini Fenerbahçe, 14'ünü Bursaspor kazandı, 34 mücadele berabere sonuçlandı. Sarı lacivertli ekibin attığı 151 gole, Bursaspor 77 golle karşılık verdi.



Geçen sezon Fenerbahçe deplasmanda 1-0, kendi sahasında da 2-1'lik skorlarla kazandı.