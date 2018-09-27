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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor mesaisine başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun 7. haftasında, 30 Eylül Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, 1 günlük iznin ardından Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor mesaisine başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun 7. haftasında, 30 Eylül Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, 1 günlük iznin ardından Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

27 Eylül 2018 Perşembe 08:18
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor mesaisine başladı

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor mesaisine başladı

   Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun 7. haftasında, 30 Eylül Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, 1 günlük iznin ardından Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 10.30’da başladı. Beşiktaş maçına ilk on birinde başlayan oyuncularımız rejenerasyon çalışmaları ile antrenmanı tamamlarken; diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alan pas organizasyonları yaptı.  
    Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesislerimizde yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeÇaykur Rizespor
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