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Fenerbahçe çöktü

 Fenerbahçe lig yarışından sonra kupadan da elendi.

Fenerbahçe çöktü

 Fenerbahçe lig yarışından sonra kupadan da elendi.

24 Ocak 2019 Perşembe 22:23
Fenerbahçe çöktü

Fenerbahçe çöktü

   Fenerbahçe lig yarışından sonra kupadan da elendi.Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fenerbahçe, Ümraniyespor’u konuk etti. Ümraniye’nin 1-0 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Fenerbahçe geri dönüşe imza atarak adını çeyrek finale yazdırmak isterken işler Fenerbahçe’nin istediği gibi gitmedi ve Ümraniye ilk maçtaki gibi 1-0’lık skorla kazandı.

Ümraniyespor avantajını koruyup tarihi bir sonuç elde etti ve adını çeyrek finale yazdıran takım oldu. Ev sahibi Fenerbahçe’nin geçen sezon Beşiktaş’ı konuk ettiği yarı final rövanş maçında aldığı 2 maçlık ceza nedeniyle, karşılaşma seyircisiz oynanırken sarı-lacivertliler ilk maçta olduğu gibi bu maçı da 10 kişi noktaladı. Skrtel, Atabey’e yaptığı müdahalenin ardından 68’de VAR incelemesiyle kırmızı kartla oyundan atıldı.

Maçta mücadeleye noktayı koyan 89’da kontratakta Leandrinho oldu. Leandrinho’nun golüyle Ümraniyespor 1-0 kazandı.

FENERBAHÇE – ÜMRANİYESPOR

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Serkan Tokat

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Benzia, Ayew, Valbuena, Frey, Slimani

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

ÜMRANİYESPOR: Burak, Tarık, Timur, Recep, Emircan, Serkan, Alaaddin, Merthan, Yasir, Vasilogiannis, Atabey

TEKNİK DİREKTÖR: Ahmet Taşyürek

(Skor)

Son Güncelleme: 24.01.2019 19:33
Anahtar Kelimeler:
ÜmraniyesporFenerbahçe
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