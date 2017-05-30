Fenerbahçe Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kupayı götürdü
Avrupa Şampiyonu Fenerbahça Erkek Basketbol Takımı ile birlikte BaşkanAziz Yıldırım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettiler. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da hazır bulundu.
Tarihi bir başarıya imza atan Erkek Basketbol Takımı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Euroleague Kupası’nı da götürdü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabulde; Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, ile Erkek Basketbol Takımının oyuncularıyla teknik ekibi ve Rıdvan Dilmen yer aldı.
Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen kabulde Başkan Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a üzerinde isminin yazılı olduğu bir basketbol forması hediye etti. Zeljko Obradovic de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Fenerium tarafından “Üç Boyutlu Fotografik Görüntüleme“ tekniği kullanılarak üretilen biblolarını takdim ederken; oyuncular ise üzerinde tüm Takımımızın imzasının yer aldığı şampiyonluk tişörtü verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaretinden sonra sarılacivertli kulüp tim yönetici ve ıyuncularıyla Anıtkabir'i ziyaret ettiler.Saygı duruşunun ardından Başkan Aziz Yıldırım, Anıtkabir Anı Defterine duygu ve düşüncelerini aktardı. Aziz Yılödırım anı defterine şunları yazdı:
Büyük Mustafa Kemal Atatürk,
Fenerbahçe Spor Kulübü, zatıalinizin haklı iltifatlarına mazhar olmuş yegane spor kulübüdür. Bu günde huzurunuza, sizin, kulübümüze göstermiş olduğunuz iltifatlarınıza layık olmanın haklı gururu ve onuru ile geldik. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, bir Türk takımına nasip olabilecek en büyük uluslararası sportif başarıyı elde etmiştir. Dünyanın ve Avrupa’nın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Euroleague’de kazanılan bu başarı, istikrarlı bir çalışmanın, yapılan yatırımların, fedakarlıkların, çalışmanın, taraftarlarımızın takımlarına olan tutkusunun bir sonucudur. Kazanılan şampiyonluk kupası, “Dünya Kulübü iddiamızın”, “Spor Kulübü olma iddiamızın” taçlandırılmasıdır. Fenerbahçe Spor Kulübü, böylesine büyük manada bir başarı elde etmiş olup, dünyanın her yerinde Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bu büyük başarısı övgüyle layık bulmuştur.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Cumhuriyetimizin kuruluşunda belirlemiş olduğunuz ilkeler ve göstermiş olduğunuz yüksek hedefler doğrultusunda ve bunlara bağlı olarak sportif faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunun içindir ki Kulübümüz yakın bir zamanda, ülkemizi bölmek, Cumhuriyetimizi yıkmak isteyen karanlık güçlerin hedefi olmuştur. Bu karanlık güçler, Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün kurumlarını ele geçirmişken, taraftarımızın oluşturduğu çelik duvara çarpmış, sendelemiş ve ilk kez geri çekilmek zorunda kalmıştır.
Elde ettiğimiz Euroleague şampiyonluğu bunun için de son derece kıymetlidir. Fenerbahçe Spor Kulübü, Cumhuriyetimizin bir kurumu olarak dimdik ayaktadır. Karanlık güçler tarafından yıkılmamış, ele geçirilememiştir. Huzurunuzda söz veririm ki daima devletinin yanında, milletinin emrinde olan Kulübümüz ve camiamız, bundan sonra da daha nice büyük sportif başarıları ile huzurunuzda olacak, belirlemiş olduğunuz kuruluş ilkeleri ile açmış olduğunuz yolda, işaret etmiş olduğunuz istikamete doğru kararlı bir şekilde yürümeye devam edecektir.
Saygılarımla
Aziz Yıldırım
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı