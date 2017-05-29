Fenerbahçe-Darüşşafaka Doğuş

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final ilk karşılaşmasında Darüşşafaka Doğuş’u konuk ediyor. Bu akşam 20:00’de Fenerbahçe Ülker Sports Arena’da oynanacak mücadele, beIN Sports3 kanalından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Mehmet Keseratar, Özlem Yalman, Kaan Büyükçil hakem üçlüsü yönetecek.Üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği seride ikinci karşılaşma 31 Mayıs Çarşamba günü 20:00’de yine Fenerbahçe Ülker Sports Arena’da oynanacak. Üçüncü karşılaşmaya ise 2 Haziran Cuma günü 20:00’de Volkswagen Arena ev sahipliği yapacak.Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-off’larında diğer yarı final eşleşmesinde ise Beşiktaş Sompo Japan ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Bu seride ilk karşılaşma ise 30 Mayıs Salı günü 20:00’de Akatlar Spor Salonu’nda oynanacak.