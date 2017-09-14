Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108244
ALTIN
146.778
DOLAR
3.4400
STERLİN
4.6004
EURO
4.0874
Hakan Dinçay son yolculuğuna uğurlandı
Hakan Dinçay son yolculuğuna uğurlandı
Marsilya 1-Konyaspor 0
Marsilya 1-Konyaspor 0
Başakşehir 0-Ludogorets 0
Başakşehir 0-Ludogorets 0
PFDK'den 4 Süper Lig takımına ceza
PFDK'den 4 Süper Lig takımına...
Fenerbahçe'de Alper Potuk takımla çalışmalara başladı
Fenerbahçe'de Alper Potuk takımla çalışmalara...
Flaş Haber
Süper Lig'de şok istifa
Kapat

Fenerbahçe'de Alper Potuk takımla çalışmalara başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe'de Alper Potuk takımla çalışmalara başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

14 Eylül 2017 Perşembe 14:57
Fenerbahçe'de Alper Potuk takımla çalışmalara başladı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sakatlığı geçen Alper Potuk, antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Sakatlığı süren Martin Skrtel ise çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürdü.

Muhabir: Bülent Aslan

Son Güncelleme: 15.09.2017 09:06
Anahtar Kelimeler:
Süper LiğSporFutbolFenerbahçe Can Bartu TesisleriFenerbahçeAlper Potuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hakan Dinçay son yolculuğuna uğurlandı
Hakan Dinçay son yolculuğuna uğurlandı
Marsilya 1-Konyaspor 0
Marsilya 1-Konyaspor 0
Başakşehir 0-Ludogorets 0
Başakşehir 0-Ludogorets 0
PFDK'den 4 Süper Lig takımına ceza
PFDK'den 4 Süper Lig takımına ceza
Süper Lig'de 5. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 5. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Evkur Yeni Malatyaspor'da Sağlam dönemi sona erdi
Evkur Yeni Malatyaspor'da Sağlam dönemi sona erdi
Süper Lig'de şok istifa
Süper Lig'de şok istifa
Galatasaray'da Riva için imzalar atıldı
Galatasaray'da Riva için imzalar atıldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim