Fenerbahçe'de Alper Potuk ve Van Persie'den kötü haber

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya temsilcisi Vardar ile yaptığı maçta sakatlanan Alper Potuk ile Robin Van Persie, bir süre takımdan uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli ekibin Vardar'a 2-1 yenildiği maçta forma giyen ve omuz bağlarında yırtık oluşan Van Persie, yaklaşık 2 hafta takımdan ayrı çalışacak.

Maçta sakatlığı nedeniyle ilk yarıda oyundan çıkan Alper'in ise kasık ve arka adalesinde 2. derecede yırtık tespit edildi.

Fernandao ve Mehmet Ekici'den iyi haber

Geçen sezon sol kolunda oluşan 5 parçalı kırık nedeniyle ameliyat edilen Fernandao, 5,5 aylık bir sürenin ardından takımla çalışmalara başladı.

Sezon başı kampında sol arka adalesinde yırtık oluşan yeni transfer Mehmet Ekici'nin de milli maçlar arasında takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Öte yandan, Fenerbahçe yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tesislerindeki son antrenmanla tamamladı.

Muhabir: Erkan Tiryaki