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Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi: Ali Koç büyük farkla kazandı

Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Ali Koç, 20 bin 736 geçerli oyun 16 bin 92'sini alarak başkanlığa seçildi. Aziz Yıldırım ise 4 bin 644 oy aldı.

Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi: Ali Koç büyük farkla kazandı

Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Ali Koç, 20 bin 736 geçerli oyun 16 bin 92'sini alarak başkanlığa seçildi. Aziz Yıldırım ise 4 bin 644 oy aldı.

04 Haziran 2018 Pazartesi 00:43
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi: Ali Koç büyük farkla kazandı

Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi: Ali Koç büyük farkla kazandı


Fenerbahçe Spor Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Aziz Yıldırım'ı geçen Ali Koç, Fenerbahçe'nin 33. başkanı oldu. Ali Koç, 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini aldı. Aziz Yıldırım ise 4 bin 644 oy aldı. Taraftarların "Ali Koç başkan olacak, güneş yeniden doğacak" sloganı gerçeğe dönüştü.


Fenerbahçe'nin 33. başkanı seçilen Ali Koç, tarihi seçim sonrasında ilk açıklamalarını yaptı. 20 bin 736 geçerli oyun 16 bin 92'sini alan Ali Koç, ilk konuşmasında dün tartışma yaşadığı Aziz Yıldırım'la ilgili de konuştu. Aziz Yıldırım'ın, geçmişte yaptıklarıyla "efsane başkan" olduğunu dile getiren Ali Koç, "Sayın Aziz Yıldırım olmasaydı ben burada olmazdım" ifadelerini kullandı.


ALİ KOÇ'TAN 3 TEMMUZ VURGUSU!

Aziz Yıldırım'la ilgili konuşmaya devam eden Ali Koç, 3 Temmuz vurgusu yaptı. Aziz Yıldırım'ın direkt hedef alındığını dile getiren Ali Koç, "Ancak en büyük kahramanlığını da 3 Temmuz'da göstermiştir. Çünkü kendisi direkt hedef alınmıştır. Yönetici arkadaşlarımız, diğer arkadaşlarımız hedef alınmıştır. 12 Mayıs'ta burada neler olduğunu hepimiz gördük. Bütün bize karşı olanların en güçlü olduğu anda dimdik ayakta durdu. Hem o hem camiamız bu işten çok darbe yedik. Maddi manevi... Ben o zaman söylemiştim. Esas bunun etkisini 5-6 sene sonra göreceğiz. Sonra yorulduk, bıkkınlık geldi. 

Yorulmaya hakkımız yok. Hak ettiğimiz maddi haklar verilene kadar dimdik duracağız. Sanki 4 Temmuz'daymışız gibi. Fenerbahçe'yle kimse başa çıkamaz. Uzun süreç bizi bekliyor. En büyük savaşçısı kabul ettiği takdirde Aziz Yıldırım olacaktır. O bu mücadeleye devam edecektir. Hep beraber yapacağız. Şu anda size belki size fazla ihtiyaç yok. Bu hukuk ortamında gidecek. Ama Allah korusun, yargıdan hak etmediğimiz sonuç çıkarsa, bu camiayı bir daha test ederlerse size yine ihtiyaç olacak. Biz bir aileyiz. Mustafa Kemal'in yolunda gitmeye devam edeceğiz. Onun yolu bizim ışığımız olacak. Atamız Fenerbahçeli. Tarihte bize çok yakındı. Onun kimi tuttuğu önemli değil, kimin onun yolunda yürüdüğü önemli" ifadelerini kullandı.

37. BAŞKAN OLDU

Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda seçimi kazanan Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün 37. başkanı oldu. Ülker Stadı'ndaki kongrede geçerli 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alarak başkanlığa seçilen Ali Koç, 111 yıllık kulüp tarihine 37. başkan olarak adını yazdırdı.

Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlık dönemine son veren Ali Koç, kongre üyeleri tarafından 3 yıllığına göreve getirildi.

Son Güncelleme: 03.06.2018 21:48
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