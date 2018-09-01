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Fenerbahçe'de büyük hüsran

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. hafta müsabakasında Kayserispor’u konuk etti.

Fenerbahçe'de büyük hüsran

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. hafta müsabakasında Kayserispor’u konuk etti.

01 Eylül 2018 Cumartesi 21:28
Fenerbahçe'de büyük hüsran

Fenerbahçe'de büyük hüsran

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. hafta müsabakasında Kayserispor’u konuk etti. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşma 3-2 konuk ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarılacivertliler 14. dakikada Andre Ayew ile 57. dakikada Islam Slimani’yle gol bulurken; konuk ekibin golleri ise 51. dakikada Bernard Mensah, 61. dakikada Skrtel (kendi kalesine) ile 69. dakikada Tjaronn Chery’den geldi.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinlerinden Diego Reyes, Michael Frey ve kaleci Harun Tekin sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçına çıktı. Reyes ile Harun karşılaşmaya ilk 11’de başlarken, Frey ise 67. dakikada oyuna dahil oldu. Öte yandan Islam Slimani ile Andre Ayew de Fenerbahçe’deki ilk golünü kaydetti.

Yazarımız Tayfun Gökdeniz'in maç yorumu

Fenerbahçe 2-3 Kayserispor

Stat: Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

Hakemler: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir

Fenerbahçe: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Reyes (Dk. 74 Mehmet Topal), Eljif Elmas, Mehmet Ekici (Dk. 66 Frey), Ayew, Valbuena (Dk. 74 Soldado), Slimani

Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila Turan, Rotman, Mensah (Dk. 85 Levent Gülen), Deniz Türüç (Dk. 72 Şamil Çinaz), Chery (Dk. 90 Kravets), Bilal Başacıkoğlu, Umut Bulut

Goller: Dk. 13 Ayew, Dk. 57 Slimani (Fenerbahçe), Dk. 52 Mensah, Dk. 61 Skrtel (Kendi kalesine), Dk. 69 Chery (Kayserispor)

Kırmızı kart: Dk. 82 Şamil Çinaz (Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Bilal Başacıkoğlu, Dk. 65 Umut Bulut (Kayserispor), Dk.14 Ayew, Dk. 18 Slimani, Dk. 38 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 51 Eljif Elmas (Fenerbahçe)



 

Son Güncelleme: 01.09.2018 19:11
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeKayserispor
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