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06 Mayıs 2017 Cumartesi 08:27

Fenerbahçe'de erken ayrılık

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'le birlikte kaleyi koruyan Fabiona takımdan sezon bitmeden ayrıldı.

Fenerbahçe'de erken ayrılık
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Fenerbahçe'de erken ayrılık
    Fenerbahçe'de Volkan Demirel'le birlikte kaleyi koruyan Fabiona takımdan sezon bitmeden ayrıldı.Fenerbahçe’nin 2 sezondur Porto’dan kiraladığı Brezilyalı file bekçisi, son oynanan Rizespor maçında sakatlanmıştı. Yapılan kontrollerde Fabiano’nun dizindeki bağların koptuğu tespit edilmişti. 6 ay sahalardan uzak kalacak olan başarılı kaleci, takım arkadaşlarıyla vedalaşarak Portekiz’e gitti.
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FenerbhçeErken AyrılıkFabiona
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