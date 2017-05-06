Fenerbahçe'de Volkan Demirel'le birlikte kaleyi koruyan Fabiona takımdan sezon bitmeden ayrıldı.Fenerbahçe’nin 2 sezondur Porto’dan kiraladığı Brezilyalı file bekçisi, son oynanan Rizespor maçında sakatlanmıştı. Yapılan kontrollerde Fabiano’nun dizindeki bağların koptuğu tespit edilmişti. 6 ay sahalardan uzak kalacak olan başarılı kaleci, takım arkadaşlarıyla vedalaşarak Portekiz’e gitti.
Fenerbahçe'de erken ayrılık
Fenerbahçe'de Volkan Demirel'le birlikte kaleyi koruyan Fabiona takımdan sezon bitmeden ayrıldı.
Fenerbahçe'de Volkan Demirel'le birlikte kaleyi koruyan Fabiona takımdan sezon bitmeden ayrıldı.Fenerbahçe’nin 2 sezondur Porto’dan kiraladığı Brezilyalı file bekçisi, son oynanan Rizespor maçında sakatlanmıştı. Yapılan kontrollerde Fabiano’nun dizindeki bağların koptuğu tespit edilmişti. 6 ay sahalardan uzak kalacak olan başarılı kaleci, takım arkadaşlarıyla vedalaşarak Portekiz’e gitti.