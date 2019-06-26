Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Fenerbahçe Altyapı Teknik Sorumlusu David Badia görevinden ayrıldı.Fenerbahçe Kulübü’nde Futbol Altyapı Teknik Sorumlusu David Badia Cequier sarı lacivertli kulüpteki görevlerinden ayrıldığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, David Badia’nın kişisel sebeplerden ötürü görevini bıraktığı belirtildi.

Fenerbahçe’ye teşekkür mektubu yazan Badia’nın ayrılıkla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

“Bu sezon görev yaptığım Fenerbahçe'de, geleceğin takımını yaratmak, yetenekli gençleri keşfetmek ve Fenerbahçe değerleri çerçevesinde yetiştirmek adına altyapıda başlatılan yapılanmada görev aldım. Görev yaptığım süre boyunca bu büyük kulübün bir parçası olarak Fenerbahçe'ye hizmet etmek ve faydalı olmak için elimden geleni yaptım.

Bugün geldiğimiz noktada, kişisel sebepler dolayısıyla görevimden bugün itibariyle ayrıldığımı üzülerek açıklamak istiyorum.

Fenerbahçemizin altyapıya bakış açısı doğrultusunda ortaya koyduğu çalışmalarda görev almaktan duyduğum mutluluğu paylaşıyor;

Bu süreçte benimle birlikte yol alan, bu büyük kulüpte görev yapmamı sağlayan başta Sayın Başkanımız Ali Koç ve yönetim kurulumuz olmak üzere Sportif Direktörümüz Damien Comolli'ye, idari- teknik kadrolarımıza ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Fenerbahçe'nin altyapıya bakış açısı doğrultusunda ortaya koyduğu çalışmalarla kısa ve uzun vadede çok başarılı olacağına yürekten inanıyorum.

Bu önemli kulübün altyapısında Fenerbahçe formasını taşıyan ve geleceğin Fenerbahçesi'ni oluşturacak tüm sporculara da sonsuz başarılar diliyorum.

Saygılarımla”