Fenerbahçe'de Valbuena isyanı

Fenerbahçe taraftarının takımdaki en beğendiği isim olan Mathieu Valbuena’nın saha içi ve dışındaki tavırları yönetim ve takım arkadaşları tarafından Başakşehir maçından sonra tepkiye neden oldu. Sabah’tan Volkan Demir’in haberine göre özellikle Medipol Başakşehir mağlubiyeti sonrası tek başına tribünleri selamlayan ve alkışlayan Fransız yıldızın, bu hareketi, takım içinde ‘Sadece kendisi mi savaşıyor!’ tepkisine neden oldu. Ayrıca Fransız yıldıza yapılan “Çok top istiyor, topu fazla kullanıyor, yerini kaybedip tribünlere oynuyor” eleştirilerini de beraberinde getirdi.