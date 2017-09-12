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Fenerbahçe'de Valbuena isyanı

 Fenerbahçe taraftarının takımdaki en beğendiği isim olan Mathieu Valbuena’nın saha içi ve dışındaki tavırları yönetim ve takım arkadaşları tarafından Başakşehir maçından sonra tepkiye neden oldu.

Fenerbahçe'de Valbuena isyanı

 Fenerbahçe taraftarının takımdaki en beğendiği isim olan Mathieu Valbuena’nın saha içi ve dışındaki tavırları yönetim ve takım arkadaşları tarafından Başakşehir maçından sonra tepkiye neden oldu.

12 Eylül 2017 Salı 10:43
Fenerbahçe'de Valbuena isyanı

Fenerbahçe'de Valbuena isyanı

   Fenerbahçe taraftarının takımdaki en beğendiği isim olan Mathieu Valbuena’nın saha içi ve dışındaki tavırları yönetim ve takım arkadaşları tarafından Başakşehir maçından sonra tepkiye neden oldu. Sabah’tan Volkan Demir’in haberine göre özellikle Medipol Başakşehir mağlubiyeti sonrası tek başına tribünleri selamlayan ve alkışlayan Fransız yıldızın, bu hareketi, takım içinde ‘Sadece kendisi mi savaşıyor!’ tepkisine neden oldu. Ayrıca Fransız yıldıza yapılan “Çok top istiyor, topu fazla kullanıyor, yerini kaybedip tribünlere oynuyor” eleştirilerini de beraberinde getirdi.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeValbuena
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