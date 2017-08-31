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Fenerbahçe'den Ben Arfa açıklaması

Fenerbahçe Kulübü ismi kulüple anılan Ben Arfa hakkında, "Oyuncunun kulübüyle olan problemleri devam etmektedir ve durumunda herhangi bir değişiklik yoktur." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe'den Ben Arfa açıklaması

Fenerbahçe Kulübü ismi kulüple anılan Ben Arfa hakkında, "Oyuncunun kulübüyle olan problemleri devam etmektedir ve durumunda herhangi bir değişiklik yoktur." açıklamasında bulundu.

31 Ağustos 2017 Perşembe 16:58
Fenerbahçe'den Ben Arfa açıklaması

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, transferde ismi sarı-lacivertli kulüp ile anılan Paris Saint Germain'in yıldız oyuncusu Hatem Ben Arfa'nın kulübüyle olan problemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Son dönemde medyada, futbolcu Hatem Ben Arfa'nın kulübümüze transferi ile ilgili gerçek olmayan haberler yer almaktadır." denildi.

Kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın daha önce bu oyuncuyla ilgili sözleri olduğu hatırlatılırken, "Geçen 1 aylık süreçte oyuncunun kulübüyle olan problemleri devam etmektedir ve durumunda herhangi bir değişiklik yoktur. Dolayısıyla oyuncunun kulübümüze transferiyle ilgili çıkan haberler yalandır." ifadeleri kullanıldı.

Muhabir: Mehmet Fatih Duman

Son Güncelleme: 01.09.2017 09:42
Anahtar Kelimeler:
TransferSporHatem Ben ArfaFenerbahçeAziz Yıldırım
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