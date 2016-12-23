Fenerbahçe'den CSKA'a tarihi fark

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı deplasmanda oynadığı CSKA Moskova maçını farklı kazandı.95-79.Maçın normal süresi 75-75 berabere bitti.Fenerbahçe uzatma dakikalarında maçı lehine çevirdi ve farka gitti.CSKA Moskova bu sene ilk yenlgisini aldı.Bu sonuçla Fenerbahçe finalde kaybettiği maçın da rövanşını almış oldu.
Darüşşafaka Doğuş 86-Maccabi Fox 84
Günün diğer maçında Darüşşafaka Doğuş Maccabi Fox'u evinde ağırladı.Çekişmeli geçen karşılaşmayı Darüşşafaka Doğuş 86-84 kazandı.Maçta 17 sayı geriye düşen Darüşafaka Doğuş müthiş bir dönüş yaparak maçı lehine çevirdi.