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23 Aralık 2016 Cuma 18:38

Fenerbahçe'den CSKA'a tarihi fark

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı deplasmanda oynadığı CSKA Moskova maçını farklı kazandı.95-79.

Fenerbahçe'den CSKA'a tarihi fark
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Fenerbahçe'den CSKA'a tarihi fark
   Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı deplasmanda oynadığı CSKA Moskova maçını farklı kazandı.95-79.Maçın normal süresi 75-75 berabere bitti.Fenerbahçe uzatma dakikalarında maçı lehine çevirdi ve farka gitti.CSKA Moskova bu sene ilk yenlgisini aldı.Bu sonuçla Fenerbahçe finalde kaybettiği maçın da rövanşını almış oldu. 
Darüşşafaka Doğuş 86-Maccabi Fox 84
Günün diğer maçında Darüşşafaka Doğuş Maccabi Fox'u evinde ağırladı.Çekişmeli geçen karşılaşmayı Darüşşafaka Doğuş 86-84 kazandı.Maçta 17 sayı geriye düşen Darüşafaka Doğuş müthiş bir dönüş yaparak maçı lehine çevirdi.
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Anahtar Kelimeler
FenerbahçeCSKA Moskova
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