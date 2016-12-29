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29 Aralık 2016 Perşembe 21:24

Fenerbahçe'den gol şov 6-0

Ziraat Türkiye Kupası 4.hafta C Grubu’ndaFenerbahçe evinde Menemenspor’u farklı yendi.6-0.

Fenerbahçe'den gol şov 6-0
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Fenerbahçe'den gol şov 6-0

Ziraat Türkiye Kupası 4.hafta C Grubu’ndaFenerbahçe evinde Menemenspor’u farklı yendi.6-0.Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 7’e çıkardı.Menemenspor 3 puanda kaldı.
 Maçın gollerini 38.dakikada Salih Uçan,41.dakikada Martin Skrtel,67.dakikada Fernandao,70.dakikada Samet Karakoç,77.dakikada Yiğithan Güveli,84.dakikada Miroslav Stoch kaydetti.
4. hafta sonunda C Grubu’nda Gençlerbirliği  9 puanla 1.ci sırada yer alırken 7 puanla Fenerbahçe 2.ci, puanlı Menemenspor 3.,ve 1 puanlı Amedspor 4. sırada yer aldılar.

 Stad:
Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi
Hakemler:
Ümit öztürk,Asım Yusuf Öz,Uygar Bebek,Erkan Özdamar

Fenerbahçe:
Fabiona,Ozan,Fernandao,Şener,İsmail,Razmazan,Neustaedter,Skrtel,Salih,Caner,Stoch

Teknik Direktör:
Dirk Nicolaas Advocaat

Menemenspor:
Amir,Veli,Efe,Mert,Gökhan,İbrahim,Yasin,Murat,Erman,Ertuğrul,Abdullah

Teknik Direktör:
Suat Kaya
 
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Anahtar Kelimeler
MenemensporFenerbahçe
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