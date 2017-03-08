Bu sene kötü bir sezon geçiren ve beklediği başarıyı bir türlü yakalamayan sarılacivertlilerde sezon sonunda gidecek isimler bir bir belli olmaya başladı

Fenerbahçe'den ilk ayrılan isim belli oldu

Bu sene kötü bir sezon geçiren ve beklediği başarıyı bir türlü yakalamayan sarılacivertlilerde sezon sonunda gidecek isimler bir bir belli olmaya başladı.Fenerbahçe'den ilk ayrılan isim Ukraynalı oyuncu Karavaev oldu.Devre arasında Shakhtar’dan 6 aylığına kiralanan. Karavaev’in Fenerbahçe macerası güzel başlamıştı.Hazırlık maçları ile kupada başarılı performans gösterdi. Ancak sonra sert bir düşüş yaşadı. 24 yaşındaki oyuncu son 5 resmi maçta kadroya bile giremedi. Advocaat’ın kendisiyle ilgili konuşurken, “Ukraynalı oyuncumuz” dediği Karavaev, şimdiden bavullarını toplamaya başladı