Fenerbahçe'den tarihi başarı

Fenerbahçe, Kadınlar Euroleague çeyrek final serisi 3. maçında Perfumerias Avenida'yı 87-80 yenerek Final Four'a yükseldi. Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Euroleague Çeyrek Final serisi üçüncü maçında konuk ettiği İspanyol temsilcisi Perfumerias Avenida’yı 87-80 yendi. Bu sonuçla seriyi 2-1’e getiren sarı-lacivertli ekip, Euroleague’de üst üste 6. kez Final Four’a yükseldi. Fenerbahçe, 14-16 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Final Four'un ilk maçında Famila Schio’yu eleyen UMMC Ekaterinburg’la karşılaşacak.

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