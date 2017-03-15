Fenerbahçe'den tarihi başarı
Fenerbahçe, Kadınlar Euroleague çeyrek final serisi 3. maçında Perfumerias Avenida'yı 87-80 yenerek Final Four'a yükseldi. Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Euroleague Çeyrek Final serisi üçüncü maçında konuk ettiği İspanyol temsilcisi Perfumerias Avenida’yı 87-80 yendi. Bu sonuçla seriyi 2-1’e getiren sarı-lacivertli ekip, Euroleague’de üst üste 6. kez Final Four’a yükseldi. Fenerbahçe, 14-16 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Final Four'un ilk maçında Famila Schio’yu eleyen UMMC Ekaterinburg’la karşılaşacak.