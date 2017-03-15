﻿
Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Mart 2017 Çarşamba 22:06

Fenerbahçe'den tarihi başarı

 Fenerbahçe, Kadınlar Euroleague çeyrek final serisi 3. maçında Perfumerias Avenida'yı 87-80 yenerek   Final Four'a yükseldi

Fenerbahçe'den tarihi başarı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Fenerbahçe'den tarihi başarı
    Fenerbahçe, Kadınlar Euroleague çeyrek final serisi 3. maçında Perfumerias Avenida'yı 87-80 yenerek   Final Four'a yükseldi. Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Euroleague Çeyrek Final serisi üçüncü maçında konuk ettiği İspanyol temsilcisi Perfumerias Avenida’yı 87-80 yendi. Bu sonuçla seriyi 2-1’e getiren sarı-lacivertli ekip, Euroleague’de üst üste 6. kez Final Four’a yükseldi. Fenerbahçe, 14-16 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Final Four'un ilk maçında Famila Schio’yu eleyen UMMC Ekaterinburg’la karşılaşacak.  
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Fenerbahçe
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çanakkale Bisiklet Turu’na Avek’ten destek Çanakkale Bisiklet Turu’na Avek’ten destek
Türkiye Finlandiya: Cenk Tosun attı, Millilerimiz coştu, 2-0 Türkiye Finlandiya: Cenk Tosun attı, Millilerimiz...
Sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de Sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de
Süper Lig'e geri döndü Süper Lig'e geri döndü
İmza atıldı artık resmen Galatasaray’ın İmza atıldı artık resmen Galatasaray’ın
Yeni takımı belli oldu Yeni takımı belli oldu
Yukarı Çık

Çanakkale Bisiklet Turu’na Avek’ten destek
Bu yıl Avek sponsorluğunda gerçekleşecek olan Troia etabı önümüzdeki yıl Kültür ve Turizm Bakanlığımız...

Haberi Oku