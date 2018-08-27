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Fenerbahçe'den transfer bombası

 Lig ve Avrupa kupalarında srenilen sonuçları bir türlü alamayan sarılacivertliler transfer bombasını patlatıyor.

Fenerbahçe'den transfer bombası

 Lig ve Avrupa kupalarında srenilen sonuçları bir türlü alamayan sarılacivertliler transfer bombasını patlatıyor.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 22:32
Fenerbahçe'den transfer bombası

Fenerbahçe'den transfer bombası

   Lig ve Avrupa kupalarında srenilen sonuçları bir türlü alamayan sarılacivertliler transfer bombasını patlatıyor.Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. beIN Sports'un son dakika olarak verdiği habere göre Sarı Lacivertli ekip Tottenham'ın Fransız yıldızı Mousa Sissoko'yu kadrosuna katmak için İngiliz ekibi ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'ye transfer olması gündemde olan Moussa Sissoko, takımının bu akşam Manchester United ile oynayacağı maç kadrosunda yer almadı.

 Moussa Sissoko kimdir?

   29 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Moussa Sissoko, Toulouse altyapısından yetişti ve bu takımla parladı. Ocak 2013'te 2 milyon Euro bonservis ücretiyle Newcastle United'a transfer olan Sissoko, EURO 2016'da gösterdiği performansla transferin gözdesi haline geldi. Tottenham, 35 milyon Euro bonservisle transfer etti. Tottenham'da 82 maça çıkan Moussa Sissoko, 2 gol 9 asistle beklentilerin altında bir performans sergiledi.

 Fanatik

Son Güncelleme: 27.08.2018 20:03
Anahtar Kelimeler:
Mousa SissokoFenerbahçe
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