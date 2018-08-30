Fenerbahçe'den transfer hamlesi
Fenerbahçe transferin son günlerinde yeni bir oyuncuyu daha bünyesine katmak üzere.Fenerbahçe'den flaş bir transfer hamlesi geldi. Brezilya'nın Gremio takımında forma giyen 22 yaşındaki Jailson Marques Türkiye'ye geliyor. Gremio Futbol Direktörü Andre Zanotta, "Fenerbahçe ile bir anlaşmaya vardık ve bu gece Türkiye'ye seyahat için Jailson'a izin verdik" dedi.
Fenerbahçe’nin Jailson için Gremio’ya 5 milyon Euro’ya yakın bir teklif yaptığı ve oyuncuya da 4 yıllık sözleşme önerdiği öne sürüldü. Brezilya basınına konuşan Gremio Futbol Direktörü Andre Zanotta, “Fenerbahçe ile Jailson’un transferi konusunda anlaşmaya vardık ve oyuncunun Türkiye’ye gitmesi için izin verdik. Tabii bunun için Fenerbahçe’nin oyuncu ile de anlaşması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Gremio’da ağırlıklı olarak önlibero olarak görev alan Jailson, zaman zaman orta sahanın merkezinde de forma giydi. Jailson, Gremio forması altında çıktığı 76 maçta 3 gol atıp 1 de asist yaptı.
Sözcü