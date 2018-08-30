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Fenerbahçe'den transfer hamlesi

Fenerbahçe transferin son günlerinde yeni bir oyuncuyu daha bünyesine katmak üzere.

Fenerbahçe'den transfer hamlesi

Fenerbahçe transferin son günlerinde yeni bir oyuncuyu daha bünyesine katmak üzere.

30 Ağustos 2018 Perşembe 08:14
Fenerbahçe'den transfer hamlesi

Fenerbahçe'den transfer hamlesi

    Fenerbahçe transferin son günlerinde yeni bir oyuncuyu daha bünyesine katmak üzere.Fenerbahçe'den flaş bir transfer hamlesi geldi. Brezilya'nın Gremio takımında forma giyen 22 yaşındaki Jailson Marques Türkiye'ye geliyor. Gremio Futbol Direktörü Andre Zanotta, "Fenerbahçe ile bir anlaşmaya vardık ve bu gece Türkiye'ye seyahat için Jailson'a izin verdik" dedi.

   Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe için gece geç saatlerde flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Brezilya’nın Gremio takımında forma giyen Jailson’un sarı lacivertli takıma transfer olmak için Türkiye’ye doğru yola çıktığı öğrenildi. Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe gözlemcilerinin Gremio’nun Salı günü Estudiantes ile oynadığı maçı takip ettiği ve 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için resmi teklif yaptığı belirtildi.  

   Fenerbahçe’nin Jailson için Gremio’ya 5 milyon Euro’ya yakın bir teklif yaptığı ve oyuncuya da 4 yıllık sözleşme önerdiği öne sürüldü. Brezilya basınına konuşan Gremio Futbol Direktörü Andre Zanotta, “Fenerbahçe ile Jailson’un transferi konusunda anlaşmaya vardık ve oyuncunun Türkiye’ye gitmesi için izin verdik. Tabii bunun için Fenerbahçe’nin oyuncu ile de anlaşması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Gremio’da ağırlıklı olarak önlibero olarak görev alan Jailson, zaman zaman orta sahanın merkezinde de forma giydi. Jailson, Gremio forması altında çıktığı 76 maçta 3 gol atıp 1 de asist yaptı.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeJailson Marques
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