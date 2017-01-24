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24 Ocak 2017 Salı 21:40

Fenerbahçe deplasmanda kazandı

Fenerbahçe, Euroleague 19. hafta maçında Rus ekibi Unics Kazan'ı 86-81 mağlup etti.

Fenerbahçe deplasmanda kazandı
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Fenerbahçe deplasmanda kazandı
  Fenerbahçe, Euroleague 19. hafta maçında Rus ekibi Unics Kazan'ı 86-81 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe, organizasyondaki 12. galibiyetini elde ederken, Unics Kazan da 12. mağlubiyetini yaşadı.   
    Fenerbahçemiz, Kazan galibiyetiyle Euroleague’deki  12. galibiyetini elde ederken, Anthony Bennett de sarı lacivertli formayla ilk maçına çıktı. Bu aynı zamanda Kanadalı oyuncunun ilk Euroleague maçıydı. Tedavi süreci devam eden Ekpe Udoh kafilede yer almazken, 5 faulle kenara gelen Vesely, karşılaşmanın son 7 dakikasında forma giyemed
Salon: Basket Hall Kazan 
Hakemler: Christos Christodoulou, Tomislav Hordov, Jakub Zamojski 
Unics Kazan: Stoll 9, Clarke 6, Parakhouski 21, Kaimakoglou 3, Langford 11, Johnson 16, Antipov 8, Panin 5, Williams 2, Voronov 
Fenerbahçe: Ali Muhammed 4, Bogdanovic 16, Datome 18, Antic 7, Vesely 15, Sloukas 12, Nunnally 8, Kalinic 2, Ahmet Düverioğlu 4, Bennett 
 Çeyrek Skorları:
1. Çeyrek: 22-15 (Fenerbahçe) 
2. Çeyrek: 19-17 (UNICS Kazan)
3. Çeyrek: 29-26 (Fenerbahçe)
4. Çeyrek: 21-18 (UNICS Kazan)
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Anahtar Kelimeler
FenerbahçeUnics Kazan
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