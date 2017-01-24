Fenerbahçe deplasmanda kazandı
Fenerbahçe, Euroleague 19. hafta maçında Rus ekibi Unics Kazan'ı 86-81 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe, organizasyondaki 12. galibiyetini elde ederken, Unics Kazan da 12. mağlubiyetini yaşadı.
Fenerbahçemiz, Kazan galibiyetiyle Euroleague’deki 12. galibiyetini elde ederken, Anthony Bennett de sarı lacivertli formayla ilk maçına çıktı. Bu aynı zamanda Kanadalı oyuncunun ilk Euroleague maçıydı. Tedavi süreci devam eden Ekpe Udoh kafilede yer almazken, 5 faulle kenara gelen Vesely, karşılaşmanın son 7 dakikasında forma giyemed
Salon: Basket Hall Kazan
Hakemler: Christos Christodoulou, Tomislav Hordov, Jakub Zamojski
Unics Kazan: Stoll 9, Clarke 6, Parakhouski 21, Kaimakoglou 3, Langford 11, Johnson 16, Antipov 8, Panin 5, Williams 2, Voronov
Fenerbahçe: Ali Muhammed 4, Bogdanovic 16, Datome 18, Antic 7, Vesely 15, Sloukas 12, Nunnally 8, Kalinic 2, Ahmet Düverioğlu 4, Bennett
Çeyrek Skorları:
1. Çeyrek: 22-15 (Fenerbahçe)
2. Çeyrek: 19-17 (UNICS Kazan)
3. Çeyrek: 29-26 (Fenerbahçe)
4. Çeyrek: 21-18 (UNICS Kazan)