Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
93003
ALTIN
207.898
DOLAR
5.2775
STERLİN
6.7733
EURO
5.9813
Fenerbahçe'nin şort sponsoru belli oldu
Fenerbahçe'nin şort sponsoru belli oldu
Mustafa Cengiz "Sahte dostlardan korunun"
Mustafa Cengiz
Galatasaray Konyaspor maçı yönetimi karıştırdı; Kelimeler tükendi
Galatasaray Konyaspor maçı yönetimi karıştırdı
Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'in rakipleri belli oldu
Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'in rakipleri belli oldu
Fatih Terim'in maç cezaları kesinleşti
Fatih Terim'in maç cezaları kesinleşti

Fenerbahçe dernekler toplantısı yapıldı

 Fenerbahçe  2018 yılı Dernekler Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapıldı.

Fenerbahçe dernekler toplantısı yapıldı

 Fenerbahçe  2018 yılı Dernekler Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapıldı.

18 Kasım 2018 Pazar 08:55
Fenerbahçe dernekler toplantısı yapıldı

Fenerbahçe dernekler toplantısı yapıldı
   Fenerbahçe  2018 yılı Dernekler Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapıldı. Yeni yönetim ilk kez derneklerle buluştu.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Genel Sekreter Sevil Zeynep Becan, Yönetim Kurulu Üyeleri Turhan Şahin, Esra Nazlı Ercan, Dernekler Sorumlusu Murat Boyraz ile Kulübün tüm departman sorumluları organizasyona katıldı.

   Yurt içinden 94 dernek başkanı ve sorumlu yöneticilerinin yer aldığı organizasyonda derneklerin işleyişi, yaptıkları çalışmalar ve yapılacak çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

   Fenerbahçe Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan’ın sunumuyla başlayan toplantıda kürsüye çıkan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derneklerin Kulüp için önemine değindi ve Kulübün, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi'nin yürüttüğü HeForShe programı ile yaptığı işbirliği için ayrı bir parantez açtı. 
    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Kongre üye sayısını arttırmamızın pek çok nedeni var. Bunlardan bir tanesi mali nedenler. Kulübün gelirleri ne yazık ki borçlarını karşılamıyor ve borç sarmalından çıkamıyorsun. Kulübün üye sayısı şu anda 33 bin. 5 bin vefat var ve 28 bin. Bu rakamları 40-50-60-70-80 bine kadar getirmek istiyoruz. Bu hem kaynak getirecek hem de demokrasiyi güçlendirecek. Fenerbahçe seçimlerinin daha adil şekilde yapılmasını sağlayacak" dedi.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç derneklerden HeForShe projesini sahiplenmelerini de istedi.

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuşmasının ardından derneklerin kendisine takdim ettiği hediyeleri kabul etti ve dernek sorumlularıyla toplu fotoğraf çektirdi. Sonrasında toplantıda soru cevap kısmına geçildi. Derneklerin sorunları konuşuldu ve fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca etkinlikte Genel Sekreter Sevil Zeynep Becan’ın doğum günü kutlandı., derneklerden HeForShe projesini sahiplenmelerini de istedi.

 

 

Ozan Tufan yüzündeki beni aldırdı
Ozan Tufan yüzündeki beni aldırdı
 Ali Koç "Birileri birşeyler kaşıyor"
 Ali Koç "Birileri birşeyler kaşıyor"
Koeman ile devam
Koeman ile devam
Ali Koç "Belki 5 sene Avrupa'ya gitmemeyi düşünmemiz lazım"
Ali Koç "Belki 5 sene Avrupa'ya gitmemeyi düşünmemiz lazım"
Kadıköy'de Fener alayı
Kadıköy'de Fener alayı
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'nin şort sponsoru belli oldu
Fenerbahçe'nin şort sponsoru belli oldu
Mustafa Cengiz "Sahte dostlardan korunun"
Mustafa Cengiz "Sahte dostlardan korunun"
Galatasaray Konyaspor maçı yönetimi karıştırdı; Kelimeler tükendi
Galatasaray Konyaspor maçı yönetimi karıştırdı; Kelimeler tükendi
Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'in rakipleri belli oldu
Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'in rakipleri belli oldu
Fatih Terim'in maç cezaları kesinleşti
Fatih Terim'in maç cezaları kesinleşti
Fenerbahçe, Trabzonspor hazırlıklarına devam etti.
Fenerbahçe, Trabzonspor hazırlıklarına devam etti.
Spor Yapmak Damar Sağlığına İyi Geliyor
Spor Yapmak Damar Sağlığına İyi Geliyor
Maccabi Fox 70- Fenerbahçe 74
Maccabi Fox 70- Fenerbahçe 74

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim