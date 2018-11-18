Fenerbahçe dernekler toplantısı yapıldı

Fenerbahçe 2018 yılı Dernekler Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapıldı. Yeni yönetim ilk kez derneklerle buluştu.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Genel Sekreter Sevil Zeynep Becan, Yönetim Kurulu Üyeleri Turhan Şahin, Esra Nazlı Ercan, Dernekler Sorumlusu Murat Boyraz ile Kulübün tüm departman sorumluları organizasyona katıldı.

Yurt içinden 94 dernek başkanı ve sorumlu yöneticilerinin yer aldığı organizasyonda derneklerin işleyişi, yaptıkları çalışmalar ve yapılacak çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan’ın sunumuyla başlayan toplantıda kürsüye çıkan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derneklerin Kulüp için önemine değindi ve Kulübün, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi'nin yürüttüğü HeForShe programı ile yaptığı işbirliği için ayrı bir parantez açtı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Kongre üye sayısını arttırmamızın pek çok nedeni var. Bunlardan bir tanesi mali nedenler. Kulübün gelirleri ne yazık ki borçlarını karşılamıyor ve borç sarmalından çıkamıyorsun. Kulübün üye sayısı şu anda 33 bin. 5 bin vefat var ve 28 bin. Bu rakamları 40-50-60-70-80 bine kadar getirmek istiyoruz. Bu hem kaynak getirecek hem de demokrasiyi güçlendirecek. Fenerbahçe seçimlerinin daha adil şekilde yapılmasını sağlayacak" dedi.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç derneklerden HeForShe projesini sahiplenmelerini de istedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuşmasının ardından derneklerin kendisine takdim ettiği hediyeleri kabul etti ve dernek sorumlularıyla toplu fotoğraf çektirdi. Sonrasında toplantıda soru cevap kısmına geçildi. Derneklerin sorunları konuşuldu ve fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca etkinlikte Genel Sekreter Sevil Zeynep Becan’ın doğum günü kutlandı., derneklerden HeForShe projesini sahiplenmelerini de istedi.