Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanında

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında,bu akşam TSİ 22.00'de Maksimir Stadyumu’nda Hırvatistan’ın Dinamo Zagreb takımıyla karşılaşıyor.Fenerbahçe, Dinamo Zagreb maçının hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı Maksimir Stadyumu’nda yaptığı antrenmanla tamamladı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu yönetiminde TSİ 20.30’da başlayan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu antrenmanla UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe kamp yaptığı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu ile Mehmet Topal, Dinamo Zagreb maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Her iki takım için de son derece önemli bir maça çıkacaklarının altını çizen Teknik Direktörümüz Phillip Cocu, “Çok kaliteli bir rakiple oynayacağız. Biz, elimizden gelenin en iyisini yaparak buradan alabileceğimiz en iyi skoru, maksimum skoru almak istiyoruz.” dedi. Mehmet Topal ise sahadan güzel bir sonuçla ayrılmak için en iyi şekilde mücadelede edeceklerini ifade etti.

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