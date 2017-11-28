Fenerbahçe Doğuş 6. galibiyetini aldı

İSTANBUL (AA) - Bu sonuçla Fenerbahçe Doğuş 6. galibiyetini alırken, Demir İnşaat Büyükçekmece ise 5. mağlubiyetini yaşadı.

Sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ligde üst üste 43. maçını da galip bitirdi. Fenerbahçe Doğuş, seyircisi önünde ligde son yenilgisini 26 Ekim 2015'te Torku Konyaspor karşısında almıştı.

Karşılaşmaya 8-0'lık seri ile başlayan Fenerbahçe Doğuş, Vesely ve Nunnally'nin sayılarıyla 5. dakikayı 10-5 üstün geçti. Nunnally ile 3 sayı çizgisinin gerisinden Melli'yle ise boyalı alandan sayılar bulan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 21-13 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte sarı-lacivertli ekip, Egehan Arna, Nunnally ve Muhammed Ali'nin kaydettiği sayılarla 12. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 27-14. Stojanovski ve Wright ile sayılar bulan konuk ekibe, Melli, Melih Mahmutoğlu ve Thompson ile karşılık veren Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 45-29 önde girdi.

Üçüncü çeyreğe 5-0'lık seri ile başlayan Demir İnşaat Büyükçekmece, 22. dakikada farkı 11 sayıya indirdi: 45-34. Melih Mahmutoğlu, Sloukas ve Barış Hersek'in sayılarıyla 8-0'lık seri yakalayan ev sahibi, 25. dakikayı 53-34 önde geçti. Çeyreğin kalan bölümünde skor üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 60-41 üstün gitti.

Son çeyrekte Oğulcan Baykan ile üst üste sayılar bulan konuk ekip, 33. dakikada farkı 13 sayıya indirdi: 63-50. Kalan bölümde farkı açmaya devam eden Fenerbahçe Doğuş, sahadan 82-59 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Doğuş'un başantrenörü Zeljko Obradovic, maçın genelinde iyi oynadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, 2 gün sonra THY Avrupa Ligi maçına çıkacaklarını hatırlatarak, "Herkese süre verdik ki diğer maça rahat hazırlanalım. Sonuçtan memnunum. Bütün oyuncularımın galibiyete katkısı oldu, teşekkür ediyorum. Maçın büyük bölümünde iyi oynadık ama iniş çıkışlarımız oldu. Pota altında baskı yapan takıma karşı oynadık ve güzel bir maç oldu. Bizi destekleyen taraftarlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yeni transfer Sinan Güler'in takıma adaptasyon sorunu olup olmadığı sorusu üzerine Obradovic, "Adaptasyon sorunu olduğunu düşünmüyorum. Sinan çok iyi bir oyuncu, elinden geleni yapıyor ve çok iyi çalışıyor. Takımımızda olduğu için çok mutluyum, oyunculara bireysel olarak bakmıyorum, takım olarak bakıyorum." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli basketbolcu James Nunnally ise iyi bir maç oynayarak kazandıklarını belirtti.

Demir İnşaat Büyükçekmece cephesi

Demir İnşaat Büyükçekmece Başantrenörü Özhan Çıvgın ise maça çok kötü başladıklarını dile getirdi.

İyi bir takımla oynadıklarını aktaran Çıvgın, "Zor bir hafta oldu bizim için, 3 oyuncumuz milli takımlardaydı, zor maçtı. Rakibe çok boş atışlar verdik. Cumartesi günü Eskişehir maçı var oraya konsantre olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Demir İnşaat Büyükçekmece'nin oyuncusu Oğulcan Baykan ise Fenerbahçe Doğuş'u deplasmanda yenmenin çok zor olduğunu ve maçta ellerinden geleni sahaya yansıtmalarına rağmen kaybettiklerini kaydetti.

Muhabir: Sezer Yavuz